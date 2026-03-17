La Cámara Nacional del Trabajo dictó el primer fallo contra la reforma laboral

En una sentencia que marca un precedente importante para la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó la validez de un despido indirecto y, en el mismo acto, dio el primer golpe jurídico a la reciente reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional. El fallo, que contó con los votos de los jueces Enrique Catani y Gabriela Alejandra Vázquez y que se constituye como el primer traspié judicial de la Ley de Modernización Laboral en un tribunal de Cámara, se centró en la protección del salario y la integridad de las indemnizaciones frente a las nuevas normativas de actualización.