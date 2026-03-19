Rebelión en la abogacía: 29 colegios de todo el país recurrieron a la Justicia contra la reforma laboral

Estrategia legal para evitar dilaciones

A diferencia de otras presentaciones, esta acción colectiva incluyó un pedido preventivo para evitar las tácticas dilatorias del Estado. Los colegios solicitaron que no se aplique el traslado previo al Poder Ejecutivo (previsto en la Ley de Medidas Cautelares) y que una eventual apelación oficial no suspenda los efectos del freno judicial que buscan obtener en primera instancia.