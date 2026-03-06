Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Otro punto central de la reforma es la creación de los denominados Fondos de Asistencia Laboral (FAL). Estos instrumentos estarán financiados con aportes obligatorios del 1% de las contribuciones patronales en el caso de grandes empresas y del 2,5% para las pymes. Su objetivo será garantizar el pago de indemnización en casos de despido, mediante cuentas inembargables que quedarán bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores.