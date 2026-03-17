El Gobierno de Javier Milei acelera el debate por las PASO y la Boleta Única de Papel

Remarcó la necesidad de acelerar los tiempos parlamentarios para garantizar una correcta aplicación de los cambios de cara a los próximos comicios. “Este debate va a estar en el Congreso, seguramente, en los próximos meses, y yo tomo, recojo el guante como ministro del Interior de que lo debemos hacer lo más rápido y pronto posible para llegar al proceso electoral del 2027, con tiempo, con trabajo adecuado, con todo lo que tenemos ya adelante para que la ciudadanía y los ciudadanos se sientan en un proceso cómodo, ágil, como lo vivieron en octubre”, manifestó.