El Gobierno de Javier Milei acelera el debate por las PASO y la Boleta Única de Papel

Tras las victorias durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso, la administración de Javier Milei busca avanzar con su agenda de reformas. Este martes, el oficialismo confirmó que evalúa adelantar el debate para impulsar la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y avanzar con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país. El objetivo oficial es que ambas iniciativas se traten en el Congreso antes de mitad de año.
Así lo expresó el ministro del Interior, Diego Santilli, quien sostuvo: “Nos debemos en el Congreso una discusión electoral que seguramente en los próximos meses, abril, mayo, junio, estará arriba de la mesa”.
Remarcó la necesidad de acelerar los tiempos parlamentarios para garantizar una correcta aplicación de los cambios de cara a los próximos comicios. “Este debate va a estar en el Congreso, seguramente, en los próximos meses, y yo tomo, recojo el guante como ministro del Interior de que lo debemos hacer lo más rápido y pronto posible para llegar al proceso electoral del 2027, con tiempo, con trabajo adecuado, con todo lo que tenemos ya adelante para que la ciudadanía y los ciudadanos se sientan en un proceso cómodo, ágil, como lo vivieron en octubre”, manifestó.
Las declaraciones fueron realizadas en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), en un encuentro organizado por la Cámara Nacional Electoral, donde también se abordaron los desafíos del sistema electoral argentino.
En esa línea, Santilli defendió la Boleta Única al afirmar: “La implementación de la BUP vino para quedarse, donde la sociedad sintió que ir a votar, que ese deber cívico que tenemos de ir a votar se le facilitó el tema, fue mucho más simple y con procedimientos claros”.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto R. Dalla Via, destacó el respaldo ciudadano a la herramienta: “había una demanda ciudadana que las autoridades políticas recogieron y transformaron en ley en el Congreso”.
“El debut fue exitoso, tal vez nos sorprendió a nosotros mismos el entusiasmo con el que la ciudadanía lo tomó”, añadió.
Dalla Via también subrayó la importancia de planificar con anticipación cualquier modificación en el sistema electoral. “Es muy importante en materia electoral una previsibilidad temporal. Nosotros celebramos que podamos estar discutiendo la boleta para la elección presidencial del año 2027 ahora”, afirmó.
En ese sentido, advirtió sobre los tiempos necesarios para su implementación: “Si el Congreso está dispuesto y el Gobierno está dispuesto a llevarlas adelante, lo más sano es que sea en este año y en lo posible en la primera parte del año, porque después necesitamos tiempo para implementarla”.
Además, explicó la complejidad logística que implican los procesos electorales: “Los ciudadanos muchas veces creen que las elecciones son solamente el domingo en el que se va a votar. Sin embargo, hay toda una organización permanente en la elaboración de los padrones, en la preparación de los lugares de votación, que las secretarías electorales y los jueces electorales llevan adelante”.