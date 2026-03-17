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Pablo Quirno, ante inversores: “Miren a la Argentina e inviertan, somos el refugio ante la crisis global”

Argentina busca captar capitales energéticos ante la escalada del petróleo global.

Pablo Quirno y Javier Milei, en la Cancillería. Pablo Quirno y Javier Milei, en la Cancillería.
Hace 2 Hs

En el marco del "IEFA Latam Forum 2026", el canciller Pablo Quirno presentó a la Argentina como un destino estratégico para el capital internacional, en un escenario de extrema volatilidad global. Ante la plana mayor de los sectores energético y minero reunida en el hotel Four Seasons, el funcionario instó a las empresas a aprovechar las nuevas reglas de juego del país: “Miren a la Argentina e inviertan”, remarcó.

El RIGI como punta de lanza

Quirno basó su propuesta en el andamiaje legal y macroeconómico construido por la gestión de Javier Milei. Destacó el impacto del "Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)", la reforma laboral y la disciplina fiscal como los pilares que garantizan previsibilidad. 

Según el canciller, mientras el barril de petróleo roza los U$S100 debido al conflicto en Medio Oriente, Argentina ofrece una plataforma de estabilidad basada en Vaca Muerta y la minería de exportación.

Resultados y proyecciones

El funcionario compartió datos alentadores tras su reciente gira por Nueva York, donde la delegación argentina obtuvo compromisos de inversión por más de U$S16.000 millones. Además, Quirno confirmó que el Gobierno trabaja para amortiguar el traslado a precios del crudo internacional en los surtidores locales.

Ratificó que el viaje del presidente Milei a China sigue en agenda, aunque sin fecha confirmada. También evitó dar detalles sobre una posible negociación con Emiratos Árabes Unidos.

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