Pablo Quirno, ante inversores: “Miren a la Argentina e inviertan, somos el refugio ante la crisis global”

En el marco del "IEFA Latam Forum 2026", el canciller Pablo Quirno presentó a la Argentina como un destino estratégico para el capital internacional, en un escenario de extrema volatilidad global. Ante la plana mayor de los sectores energético y minero reunida en el hotel Four Seasons, el funcionario instó a las empresas a aprovechar las nuevas reglas de juego del país: “Miren a la Argentina e inviertan”, remarcó.