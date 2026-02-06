Adorni y Quirno dieron detalles del acuerdo comercial con Estados Unidos y lo definieron como un pacto clave

En una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno brindaron detalles sobre el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos, firmado por el gobierno de Donald Trump y que ahora deberá ser analizado y ratificado por el Congreso nacional. El Gobierno lo presentó como un pacto estratégico para fortalecer el vínculo bilateral con Washington.