Acuerdo comercial Argentina-Estados Unidos: "Está prácticamente cerrado", afirmó Pablo Quirno

En la antesala de la cumbre del Mercosur, el funcionario explicó que el proceso ya está prácticamente concluido y solo restan definiciones de carácter operativo.

Hace 3 Hs

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, se refirió este sábado a la negociación entre Argentina y Estados Unidos para avanzar en un nuevo acuerdo comercial y aseguró que se encuentra en su tramo final. 

En la antesala de la cumbre del Mercosur, el funcionario explicó que el proceso ya está prácticamente concluido y solo restan definiciones de carácter operativo para concretar la firma. “El acuerdo con EEUU está prácticamente cerrado”, afirmó en diálogo con Todo Noticias. 

También detalló que la principal cuestión pendiente es la coordinación de las agendas de ambos países. “Lo que estamos esperando es una definición de agendas para la firma y para lograr una fecha de firma y terminar...”, dijo.

Quirno también puso el foco en el contexto internacional y en la amplitud de las negociaciones que lleva adelante Washington. “Entendamos también que Estados Unidos está negociando con otros cien países del mundo y, en ese sentido, la agenda de ellos está un poco más ocupada que la nuestra”, explicó.

Pese a estas demoras vinculadas a cuestiones logísticas, el canciller se mostró confiado respecto del desenlace del acuerdo y destacó su impacto positivo. “Somos muy optimistas de que es un acuerdo que se va a firmar prontamente y que va a traer muchísimos beneficios para todos”, concluyó.

