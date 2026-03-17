Vargas Aignasse cruzó a Apud y defendió a Jaldo y a Monteros: "Son acusaciones sin sustento jurídico"

El legislador peronista, Gerónimo Vargas Aignasse, salió al cruce de las declaraciones del concejal de Yerba Buena Álvaro Apud, vinculado a La Libertad Avanza, y cuestionó la solidez jurídica y la intencionalidad política de sus afirmaciones.
“Las declaraciones resultan jurídicamente inconsistentes y políticamente oportunistas”, sostuvo Vargas Aignasse, en referencia a los dichos de Apud, quien incluso acusó al gobernador Osvaldo Jaldo de mentir.
El edil había manifestado que “el gobernador Osvaldo Jaldo salió a decir que el Ministro del Interior, Darío Monteros, está ratificado en su cargo y que no tiene absolutamente nada que ver con la agresión que sufrió el diputado nacional, Federico Pelli por parte de Marcelo ‘Pichón’ Segura. Pero los hechos generan demasiadas dudas como para mirar para otro lado”. “Cuando le preguntamos a Monteros si conocía al agresor, respondió que sí y con mirada desafiante y tono amenazante me dijo ‘a vos también te conozco’”, sostuvo.
Vargas Aignasse argumentó que en el derecho penal rige un principio básico: “la responsabilidad penal es personal”. En ese sentido, remarcó que “nadie puede ser responsabilizado por un delito cometido por otro si no existe prueba de participación, instigación u orden”, y consideró que pretender trasladar responsabilidades a un funcionario por la conducta de un tercero “carece de sustento jurídico”.
Asimismo, subrayó que la doctrina es clara al respecto: “no existe responsabilidad penal por cercanía política o presencia circunstancial, sino solo por conductas concretas probadas”.
Vargas Aignasse también hizo hincapié en el accionar judicial frente al hecho: “La Justicia actuó con rapidez: el autor de la agresión fue detenido y hoy se encuentra con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Benjamín Paz”.
En ese marco, expresó su preocupación por lo que calificó como una “sobreactuación política” y la “instalación de acusaciones sin sustento”, apuntando al espacio libertario. “La situación de La Madrid exige responsabilidad y acompañamiento a los vecinos, no especulación”, afirmó.
Por último, el dirigente cuestionó el tono del debate público: “Es lamentable cómo la falta de respeto y la agresión verbal se han puesto de moda en algunos sectores de la oposición, donde parece haber una competencia por ser cada vez más violentos y mal educados”.
“Cuando la Justicia ya intervino, corresponde dejarla trabajar. La sociedad tucumana espera seriedad, no acusaciones apresuradas para obtener ventaja política”, concluyó.