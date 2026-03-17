Vargas Aignasse cruzó a Apud y defendió a Jaldo y a Monteros: "Son acusaciones sin sustento jurídico"

El edil había manifestado que “el gobernador Osvaldo Jaldo salió a decir que el Ministro del Interior, Darío Monteros, está ratificado en su cargo y que no tiene absolutamente nada que ver con la agresión que sufrió el diputado nacional, Federico Pelli por parte de Marcelo ‘Pichón’ Segura. Pero los hechos generan demasiadas dudas como para mirar para otro lado”. “Cuando le preguntamos a Monteros si conocía al agresor, respondió que sí y con mirada desafiante y tono amenazante me dijo ‘a vos también te conozco’”, sostuvo.