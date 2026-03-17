Los números son impiadosos con Atlético Tucumán y el margen para cosechar puntos se achica

POCOS GOLES. En el nuevo ciclo, Atlético Tucumán progresa hasta tres cuartos y genera alguna que otra chance, pero padece por su falta de contundencia. ESPECIAL PARA LA GACETA / FOTO DE MATÍAS NÁPOLI ESCALERO
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