Secciones
DeportesFútbol

Los números son impiadosos con Atlético Tucumán y el margen para cosechar puntos se achica

Con apenas un triunfo en diez partidos, el "Decano" ha perdido terreno en relación a la posibilidad de clasificar a playoffs en la Zona B. El viernes recibe a Gimnasia LP.

POCOS GOLES. En el nuevo ciclo, Atlético Tucumán progresa hasta tres cuartos y genera alguna que otra chance, pero padece por su falta de contundencia. POCOS GOLES. En el nuevo ciclo, Atlético Tucumán progresa hasta tres cuartos y genera alguna que otra chance, pero padece por su falta de contundencia. ESPECIAL PARA LA GACETA / FOTO DE MATÍAS NÁPOLI ESCALERO
Marcelo Androetto
Por Marcelo Androetto Hace 2 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Julio César FalcioniClub de Gimnasia y Esgrima La PlataRamiro Ruiz RodríguezLiga Profesional de FútbolNicolás LaméndolaRenzo TesuriClub Atlético Barracas CentralClub Atlético Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La alarmante racha que Atlético intentará cortar en su visita a Barracas Central

La alarmante racha que Atlético intentará cortar en su visita a Barracas Central

Atlético Tucumán sumó en todas las categorías juveniles ante Defensa y Justicia

Atlético Tucumán sumó en todas las categorías juveniles ante Defensa y Justicia

Lo más popular
Del “efecto Pichón” al barro electoral: por qué la campaña 2027 ya arrancó en Tucumán
1

Del “efecto Pichón” al barro electoral: por qué la campaña 2027 ya arrancó en Tucumán

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”
2

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”

Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza
3

Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza

El expediente del crimen de Érika Álvarez suma datos y deja nuevos interrogantes
4

El expediente del crimen de Érika Álvarez suma datos y deja nuevos interrogantes

Caso Lebbos: “Las feministas no cooptamos a Leti; nosotras la escuchamos y respetamos sus decisiones”
5

Caso Lebbos: “Las feministas no cooptamos a Leti; nosotras la escuchamos y respetamos sus decisiones”

Volvió a subir la nafta en Tucumán: cómo quedaron los nuevos valores
6

Volvió a subir la nafta en Tucumán: cómo quedaron los nuevos valores

Más Noticias
Volvió a subir la nafta en Tucumán: cómo quedaron los nuevos valores

Volvió a subir la nafta en Tucumán: cómo quedaron los nuevos valores

Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza

Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”

San Miguel de Tucumán: buscan convertir 309 barrios en 20 distritos con identidad

San Miguel de Tucumán: buscan convertir 309 barrios en 20 distritos con identidad

El expediente del crimen de Érika Álvarez suma datos y deja nuevos interrogantes

El expediente del crimen de Érika Álvarez suma datos y deja nuevos interrogantes

Del “efecto Pichón” al barro electoral: por qué la campaña 2027 ya arrancó en Tucumán

Del “efecto Pichón” al barro electoral: por qué la campaña 2027 ya arrancó en Tucumán

Caso Lebbos: “Las feministas no cooptamos a Leti; nosotras la escuchamos y respetamos sus decisiones”

Caso Lebbos: “Las feministas no cooptamos a Leti; nosotras la escuchamos y respetamos sus decisiones”

La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli

La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli

Comentarios