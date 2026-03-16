Secciones
DeportesFútbol

La alarmante racha que Atlético intentará cortar en su visita a Barracas Central

El "Decano" necesita volver a sumar puntos jugando lejos del Monumental.

A MEJORAR. El Decano tiene el desafío de reencontrarse con su mejor versión. A MEJORAR. El "Decano" tiene el desafío de reencontrarse con su mejor versión. Nicolás Nuñez / Especial para La Gaceta
Hace 2 Hs

Atlético Tucumán vuelve a jugar fuera de casa esta tarde cuando visite a Barracas Central, pero lo hará con un dato que marca el momento del equipo: el “Decano” lleva 416 días sin conseguir una victoria de visitante, una racha que se transformó en una de las principales preocupaciones de la temporada.

El último triunfo lejos del estadio Monumental se produjo el 24 de enero de 2025, cuando el equipo "Decano" venció 1 a 0 a San Martín de San Juan. Aquella tarde, el gol lo convirtió Mateo Coronel, en un partido que parecía marcar el inicio de un buen camino fuera de Tucumán.

Sin embargo, desde entonces la historia fue muy distinta.

Una racha que preocupa

Después de aquella victoria en San Juan, Atlético disputó 19 partidos como visitante y apenas pudo sumar dos puntos. El balance es contundente: dos empates y 17 derrotas, una estadística que refleja las dificultades del equipo cada vez que sale de Tucumán.

La falta de resultados fuera de casa se convirtió en uno de los grandes déficits del equipo durante el último año y medio. En varios de esos encuentros el “Decano” logró mantenerse competitivo durante algunos pasajes, pero terminó pagando caro errores defensivos o la falta de eficacia en ataque.

Un desafío que el plantel reconoce

El propio entrenador, Julio César Falcioni, reconoció en distintas oportunidades que empezar a sumar como visitante es uno de los grandes desafíos del plantel. Por eso, en las últimas semanas el cuerpo técnico puso especial énfasis en fortalecer el orden defensivo y buscar variantes que permitan lastimar de contragolpe.

La idea del entrenador es que el equipo logre mayor solidez para sostener los partidos fuera de casa, un aspecto que considera clave para mejorar la campaña en el torneo.

Una oportunidad para cortar la sequía

El partido frente a Barracas Central aparece, entonces, como una nueva oportunidad para intentar romper esa racha negativa.

Para Atlético no se tratará solamente de sumar puntos. Cortar la sequía de visitante también significaría un impulso anímico importante para un plantel que busca recuperar confianza y empezar a construir una campaña más regular.

Temas Buenos AiresClub Atlético San Martín de San JuanLiga Profesional de FútbolClub Atlético Barracas CentralMateo CoronelTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Copa Argentina: Atlético Tucumán ya tendría sede y fecha confirmada para el debut ante Sportivo Barracas

Copa Argentina: Atlético Tucumán ya tendría sede y fecha confirmada para el debut ante Sportivo Barracas

Atlético visita a Barracas Central: a qué hora juega, quién lo televisa y qué se juega el “Decano”

Atlético visita a Barracas Central: a qué hora juega, quién lo televisa y qué se juega el “Decano”

Lo más popular
La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli
1

La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli

Adorni, cuestionado por sus viajes: “Esto fue un golpe contra el Gobierno”
2

Adorni, cuestionado por sus viajes: “Esto fue un golpe contra el Gobierno”

Milei blindará a Adorni: lo sumó a su agenda oficial tras la polémica por su viaje a Nueva York
3

Milei blindará a Adorni: lo sumó a su agenda oficial tras la polémica por su viaje a Nueva York

La Madrid después de la inundación: dudas, limpieza y falta de luz
4

La Madrid después de la inundación: dudas, limpieza y falta de luz

¿Cómo es el nuevo iPhone que lanzará Apple?
5

¿Cómo es el nuevo iPhone que lanzará Apple?

Estalló otra polémica en el caso Érika: ¿“El Militar” Sosa intentó comprar el silencio de los otros procesados?
6

Estalló otra polémica en el caso Érika: ¿“El Militar” Sosa intentó comprar el silencio de los otros procesados?

Más Noticias
“Si lo hacés, me voy”: el día que Marcelo Araujo gritó un gol y abandonó la transmisión

“Si lo hacés, me voy”: el día que Marcelo Araujo gritó un gol y abandonó la transmisión

Murió Marcelo Araujo, la voz que revolucionó el relato del fútbol argentino

Murió Marcelo Araujo, la voz que revolucionó el relato del fútbol argentino

Atlético visita a Barracas Central: a qué hora juega, quién lo televisa y qué se juega el “Decano”

Atlético visita a Barracas Central: a qué hora juega, quién lo televisa y qué se juega el “Decano”

Pileta con cascada y una mini Bombonera: así es la lujosa mansión de Carlos Tevez

Pileta con cascada y una mini Bombonera: así es la lujosa mansión de Carlos Tevez

Milei blindará a Adorni: lo sumó a su agenda oficial tras la polémica por su viaje a Nueva York

Milei blindará a Adorni: lo sumó a su agenda oficial tras la polémica por su viaje a Nueva York

Desde Ciudadela, las historias detrás de las camisetas de San Martín

Desde Ciudadela, las historias detrás de las camisetas de San Martín

Boca empató 1 a 1 con Unión y dejó escapar una nueva chance

Boca empató 1 a 1 con Unión y dejó escapar una nueva chance

La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli

La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli

Comentarios