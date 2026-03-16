Atlético Tucumán pagó cara su fragilidad ante Barracas Central y sufrió otro golpe en el Apertura

Otra vez pagó un precio altísimo a una desatención (a varias en cadena, en realidad) en la jugada que Gonzalo Marioni la peinó de espaldas para el 1-0. El gol vino de un lateral y de la soledad y la comodidad absolutas con las que Iván Tapia mandó el centro al área. Y al ex Boca tampoco nadie lo incomodó ni un poco.