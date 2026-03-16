Atlético no pudo contra el orden de Insúa y Falcioni recibió una cucharada de su propia medicina

El 4-4-1-1 de Falcioni, desde lo táctico, nunca pudo encontrarle la vuelta al partido. El esquema rival invitaba a atacar por afuera -provocando el dos contra uno con el lateral y el volante ante el único carrilero rival-, pero los nombres que había elegido el DT poco tenían que ver con esa intención. Maximiliano Villa y Gabriel Compagnucci no son jugadores que aporten creatividad y profundidad por afuera, sino más bien estabilidad y equilibrio. Por el otro lado, se vieron esporádicas subidas de Vallejo y alguna aventura individual de Franco Nicola. Dentro del área, ni siquiera apareció el clásico pragmatismo para los momentos difíciles: no había doble “9” y Abeldaño era la única referencia de ataque.