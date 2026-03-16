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Julio Falcioni expresó su bronca por el arbitraje ante Barracas Central y admitió que a Atlético Tucumán le faltó definición

El técnico del “Decano” consideró que su equipo fue superior en varios pasajes del partido, pero reconoció que no logró capitalizar las situaciones que generó.

AUTOCRÍTICA. Julio César Falcioni reconoció que a Atlético Tucumán le faltó contundencia y expresó su bronca por algunas decisiones arbitrales. AUTOCRÍTICA. Julio César Falcioni reconoció que a Atlético Tucumán le faltó contundencia y expresó su bronca por algunas decisiones arbitrales. Foto de Matías Napoli Escalero/Especial para LA GACETA
Hace 14 Min

La derrota frente a Barracas Central dejó sensaciones encontradas en Atlético Tucumán. En la conferencia de prensa posterior al partido, Julio César Falcioni no ocultó su molestia por algunas decisiones arbitrales y también hizo una autocrítica sobre la falta de contundencia de su equipo.

“Nos dio bronca”, resumió el entrenador cuando fue consultado por el arbitraje. Según explicó, su equipo había tenido el control del juego durante el primer tiempo y en el complemento logró ser más profundo. “Buscamos mejor, tuvimos el empate y varias pelotas que cruzamos por derecha, aunque no pudimos definir. Jugamos contra un equipo muy duro”, señaló.

En ese sentido, mencionó una jugada polémica entre Ezequiel Ham y un futbolista de Barracas que pudo haber sido sancionada como falta. También se refirió a la expulsión de Lautaro Godoy, a quien consideró uno de los jugadores que más estaba generando peligro. “La expulsión cuando gira para correr era innecesaria, pero bueno, era el hombre que más estaba rompiendo y había que sacarlo”, expresó. Además, agregó que, a su criterio, la primera tarjeta roja no correspondía, aunque aclaró que se trató de una decisión del árbitro.

Falcioni también analizó el desarrollo del encuentro y remarcó que Atlético se encontró rápidamente en desventaja. “Nos encontramos perdiendo sin que ellos hubieran hecho mérito para lograrlo. Perdimos el control del juego y nos costó encontrar espacios centrales para romper al rival, aunque después volvimos a tener control aun estando en desventaja”, explicó. Para el entrenador, el segundo tiempo fue el mejor momento del equipo, aunque el segundo gol del “Guapo” terminó siendo un golpe difícil de asimilar.

Consultado sobre qué le falta al equipo para revertir el momento, el técnico insistió en que el grupo está en pleno proceso de búsqueda. “Lo estamos buscando permanentemente, sea con recambios. Hoy pensamos que era bueno respetar el equipo que jugó ante Aldosivi, que había hecho un buen compromiso”, explicó. Según detalló, los cambios permitieron modificar algunos aspectos del juego y darle más profundidad al ataque, aunque volvió a faltar precisión en los últimos metros.

“El equipo tuvo pelotas claras que cruzaron el área y no pudieron impactar para convertir”, señaló.

En relación con el funcionamiento general, Falcioni explicó que todavía se encuentra conociendo al plantel y tratando de consolidar una base. “Esto es trabajo día a día y tratamos de tomar las mejores decisiones. A veces hay que respaldarlas para intentar consolidar el equipo”, indicó.

También remarcó que, más allá de las derrotas, el equipo mostró algunos aspectos positivos en defensa. “En el partido con Aldosivi y en este, casi sin llegarnos estábamos perdiendo. En ninguno nos provocaron demasiado defensivamente. Eso es importante porque quiere decir que de algún lugar nos sentimos sólidos, pero desde otro no tenemos la contundencia”, analizó.

El entrenador también hizo referencia al aspecto emocional del plantel, al que consideró clave para revertir la situación. “Hay que trabajar lo anímico y estamos encima de eso permanentemente para revertir lo que venía de arrastre. Tenemos jugadores jóvenes con buenas intenciones y queremos consolidarlo con los pocos días de trabajo que llevamos”, sostuvo.

Sobre el final, Falcioni valoró la actitud del equipo a pesar del resultado. “La intención siempre es buscar el partido. Creo que fuimos superiores al rival, pero no pudimos definir. Valoro la valentía del equipo de ir a buscarlo e intentar revertir la situación”, afirmó.

Por último, se refirió al ingreso de Ignacio Galván y explicó que el cuerpo técnico está evaluando a todos los futbolistas. “Estamos conociéndolo. Sabíamos que es un volante que puede romper por los laterales. Los cambios de Galván y Godoy los hicimos pensando en tener más proyección”, explicó.

De cara a lo que viene, el entrenador insistió en la necesidad de corregir errores y recuperar confianza. “Tenemos que involucrarnos todos y buscar el mejor Atlético para el funcionamiento, la confianza y la seguridad. Tenemos que aprender de los errores para no volver a cometerlos”, concluyó.

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