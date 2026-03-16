Julio Falcioni expresó su bronca por el arbitraje ante Barracas Central y admitió que a Atlético Tucumán le faltó definición

En ese sentido, mencionó una jugada polémica entre Ezequiel Ham y un futbolista de Barracas que pudo haber sido sancionada como falta. También se refirió a la expulsión de Lautaro Godoy, a quien consideró uno de los jugadores que más estaba generando peligro. “La expulsión cuando gira para correr era innecesaria, pero bueno, era el hombre que más estaba rompiendo y había que sacarlo”, expresó. Además, agregó que, a su criterio, la primera tarjeta roja no correspondía, aunque aclaró que se trató de una decisión del árbitro.