Con varios puntajes bajos, así quedó el 1 x 1 de Atlético en la derrota frente a Barracas

Atlético Tucumán volvió a sufrir de visitante. Con goles de Gonzalo Maroni y Lucas Gamba, el "Guapo" derrotó 2-1 al "Decano", que sigue sin poder ganar de visitante en lo que va del torneo. Con varios puntajes bajos, mirá cómo quedó el 1x1.
Luis Ingolotti (4)
Prácticamente un espectador que terminó sufriendo. Le llegaron poco, pero Barracas fue letal y le convirtió las dos veces que lo puso a prueba. No tuvo responsabilidad directa en los goles.
Maximiliano Villa (4)
Tuvo una participación clave en la jugada que derivó en el empate transitorio, pero sufrió permanentemente con la marca en su sector y no logró dar seguridad.
Cléver Ferreira (3)
“Salió en la foto” de ambos goles: perdió la referencia de Maroni en el primer tanto y cometió una pifia fatal en el rechazo que derivó en el segundo de Barracas.
Gastón Suso (4)
Se lo vio menos firme que en presentaciones anteriores. Aunque no cometió errores groseros de marca, quedó mal escalonado junto al resto de la defensa en el segundo gol y no llegó al cierre.
Luciano Vallejo (3)
Tuvo muchísimas dificultades para contener su banda y no gravitó en ataque; se lo notó impreciso y apurado a la hora de las salidas.
Gabriel Compagnucci (3)
Poco aporte en ofensiva. Si bien intentó lastimar con algunos centros, le faltó creatividad y desequilibrio.
Javier Domínguez (4)
Tuvo un inicio prometedor, con dinámica, quites y presencia en el remate de media distancia. Sin embargo, la tarjeta amarilla lo condicionó temprano y fue perdiendo peso en el medio campo.
Ezequiel Ham (4)
Intentó hacerse eje y conducir los hilos del equipo, pero careció de claridad. No estuvo fino en la entrega y falló en la toma de decisiones en jugadas que exigían mayor precisión.
Renzo Tesuri (4)
Incómodo mientras jugó por el centro. Mejoró levemente en el complemento al volcarse a su posición natural sobre la banda, pero estuvo lejos de su nivel habitual.
Franco Nicola (4)
Es el dueño de las intenciones, pero no de las resoluciones. Exhibió talento para encarar, aunque volvió a fallar en la estocada final. Le falta serenidad para concretar lo que genera.
Carlos Abeldaño (3)
Aislado. No logró participar del circuito ofensivo ni pudo imponerse físicamente para sacarse marcas de encima. Fue, quizás, su partido más discreto desde que debutó en Primera.
Ignacio Galván (4)
Aportó frescura e inició el mejor tramo de Atlético en el partido. No incidió en el cierre previo al segundo gol de Barracas.
Lautaro Godoy (5)
El único que mostró rebeldía. Entró “eléctrico”, pidió todas las pelotas y generó el desequilibrio que faltaba; de sus pies nació el buscapié del empate. La expulsión empañó su buena labor.
Leandro Díaz (3)
Entró para ser la referencia de área, pero no incidió. Estuvo desconectado del resto del equipo.
Alexis Segovia (3)
Pasó desapercibido. No logró integrarse al ataque ni generar peligro.
Kevin Ortiz (X)
Un ingreso accidentado. Entró con el 2-1 consumado y no pudo aportar soluciones. Para colmo, se fue expulsado por una protesta desmedida ante el árbitro en la última jugada.