Atlético Tucumán sumó en todas las categorías juveniles ante Defensa y Justicia

El punto más alto de la jornada fue la actuación de la Novena división, que consiguió el único triunfo de Atlético en la fecha. El conjunto dirigido por Darío Nickler se impuso 2 a 0 con goles de Bautista Rosales y Mauro Ríos. La victoria tiene un valor especial, ya que la categoría está disputando su primer año en el torneo luego de haber realizado una destacada campaña en la Pre AFA.