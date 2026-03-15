Atlético Tucumán sumó en todas las categorías juveniles ante Defensa y Justicia

Atlético tuvo un comienzo alentador en el Torneo de Juveniles 2026 organizado por la Liga Profesional de Fútbol. En la primera fecha del certamen, el “Decano” enfrentó a Defensa y Justicia y logró sumar puntos en las seis categorías: consiguió una victoria y cinco empates en una jornada que dejó un balance positivo, aunque también la sensación de que pudo haber sido mejor.
Las divisiones mayores disputaron sus encuentros en la cancha de San Jorge y en los tres partidos Atlético estuvo arriba en el marcador. Sin embargo, no pudo sostener las ventajas y terminó igualando en todos los casos.
En Cuarta división, el equipo dirigido por Alejandro Guiñazú empató 1 a 1. El “Decano” se puso en ventaja gracias al gol de Axel Soria, pero la visita alcanzó la igualdad por intermedio de Diego Prieto.
La Quinta división, conducida por Raúl Aredes, también finalizó 1 a 1. Atlético fue superior durante el primer tiempo y generó las situaciones más claras, logrando abrir el marcador a través de Joaquín Puentes Fernández. No obstante, Defensa y Justicia reaccionó y llegó al empate con un potente remate de Juan Pucheta.
El partido más cambiante se dio en Sexta división. El equipo dirigido por Mauricio Verón parecía tener el triunfo asegurado: ganaba al término del primer tiempo con goles de Mario Lescano y Enzo Soría, y luego amplió la ventaja para ponerse 3 a 1 con tanto de David Sánchez. Sin embargo, el conjunto visitante reaccionó en el tramo final y logró rescatar un empate.
Las divisiones menores jugaron en el predio de Florencio Varela y también dejaron buenas sensaciones. La Séptima división, dirigida por Guillermo Celiz, empató 1 a 1 con gol de Maximiliano López.
En Octava división, el resultado fue idéntico: el equipo conducido por Rubén Vega igualó 1 a 1 gracias al tanto convertido por Tadeo Romano.
El punto más alto de la jornada fue la actuación de la Novena división, que consiguió el único triunfo de Atlético en la fecha. El conjunto dirigido por Darío Nickler se impuso 2 a 0 con goles de Bautista Rosales y Mauro Ríos. La victoria tiene un valor especial, ya que la categoría está disputando su primer año en el torneo luego de haber realizado una destacada campaña en la Pre AFA.
De esta manera, Atlético Tucumán inició el campeonato juvenil con un saldo positivo y mostrando buenos pasajes de juego, en una competencia que será larga y exigente, ya que contará con 35 fechas.
En la próxima jornada, las divisiones menores del “Decano” jugarán como locales frente a Independiente Rivadavia, mientras que las categorías mayores viajarán a Mendoza para disputar sus respectivos encuentros.