Antes de declarar por la causa Cuadernos, Cristina Kirchner cuestionó a los jueces y volvió a criticar a Milei

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a cuestionar al presidente Javier Milei y a la Justicia, horas antes de presentarse en los tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa conocida como Causa Cuadernos de las coimas.
La ex mandataria deberá concurrir de manera presencial este martes a las 9 ante el Tribunal Oral Federal 7, que lleva adelante el proceso judicial. En ese contexto, criticó la decisión de los jueces de exigir su presencia física en el tribunal cuando el expediente venía tramitándose de forma virtual.
“Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla. El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada ‘Cuadernos’, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de ‘presencialidad’”, escribió la ex presidenta en sus redes sociales.
En el mismo mensaje, cuestionó el pedido de los magistrados y vinculó la decisión con la exposición mediática del caso. “Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el ‘show debe continuar’”, sostuvo.
Luego agregó: “Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9 de la mañana… Faltaba más…”.
En su publicación también volvió a criticar la política económica del actual Gobierno. “Igualmente, las fotos en las tapas o los videos en la tele no van a alcanzar para ocultar (como le gustaría a la selecta minoría que se beneficia con las políticas de Milei) las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero”, expresó.
A continuación enumeró lo que definió como señales de una crisis social y económica: “Fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (pese a transitar desde hace más de dos años el ajuste económico más brutal que se recuerde); salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad; comer carne… un lujo y cada vez más gente en situación de calle”.
“Sólo por mencionar algunas de las imágenes de la catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal en la República Argentina”, añadió.
En el mismo mensaje, la ex mandataria también se refirió a la investigación vinculada al caso LIBRA, que analiza el accionar del Presidente a partir de la polémica generada por un peritaje que reveló supuestos llamados entre Milei y el empresario cripto Mauricio Novelli.
“Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del fiscal Eduardo Taiano (Comodoro Py… ¡cuándo no!), son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei, autor de la célebre frase ‘la moral como política de Estado’, habría pactado la módica suma de… 5 millones de dólares”, afirmó.
La audiencia ante el Tribunal Oral Federal 7 está prevista para mañana a las 9. En esa instancia, la actual titular del Partido Justicialista tendrá la posibilidad de declarar ante los jueces. La indagatoria será presencial y se transmitirá en vivo a través de YouTube.
Los magistrados Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, integrantes del tribunal que lleva adelante el juicio por la causa Cuadernos, coordinaron su traslado con el Tribunal Oral Federal 2, que controla la ejecución de la condena dictada en la causa Causa Vialidad.
Según lo previsto, la ex presidenta saldrá de su domicilio en San José 1111 con su custodia habitual y con un radio extendido de alcance para la tobillera electrónica durante el tiempo que dure el trámite judicial.
En la sala de audiencias estarán presentes la fiscal general de juicio Fabiana León y su equipo, además de las defensas de los acusados convocados a declarar, público y periodistas acreditados. El espacio tiene capacidad para unas 200 personas.
Luego de la declaración de Cristina Kirchner será el turno del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, actualmente detenido en la cárcel de Complejo Penitenciario de Ezeiza por la causa vinculada a la Tragedia de Once.
El ex funcionario será trasladado desde el penal y, según adelantó su defensa, se negará a declarar, aunque deberá presentarse ante los jueces para dar sus datos personales.
La primera jornada de audiencias también incluye a otros ex funcionarios y ex colaboradores del área de Planificación Federal: Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y el ex chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa.
En todos los casos, los acusados podrán declarar ante el tribunal, responder o no preguntas, o hacer uso de su derecho a no declarar con la posibilidad de hacerlo más adelante durante el debate oral. Lo que no podrán evitar es presentarse ante los jueces el día fijado.
Una vez finalizada esta audiencia, el tribunal definirá el cronograma para los restantes 78 acusados que forman parte del proceso judicial.