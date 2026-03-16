Antes de declarar por la causa Cuadernos, Cristina Kirchner cuestionó a los jueces y volvió a criticar a Milei

A continuación enumeró lo que definió como señales de una crisis social y económica: “Fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (pese a transitar desde hace más de dos años el ajuste económico más brutal que se recuerde); salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad; comer carne… un lujo y cada vez más gente en situación de calle”.