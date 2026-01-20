Datos alarmantes en la industria metalúrgica: "La producción está en su peor momento desde 2020"

La actividad metalúrgica en Argentina cerró 2025 con cifras preocupantes, registrando una contracción del 7,1% interanual en diciembre y una baja de 1,3% con relación al mes pasado. Este retroceso marcó una tendencia negativa persistente, acumulando un descenso de 0,9% con respecto al año previo.
“La producción se encuentra en su peor momento desde 2020”, señaló el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), que confirmó los datos del sector.
La situación ha impactado de manera directa en los niveles de producción y en la utilización de la capacidad instalada, afectando la estabilidad laboral del sector.
Uno de los indicadores más críticos del informe es la utilización de la capacidad instalada (UCI). Durante el mes de diciembre, la industria operó a un 44% de su capacidad. “Se encuentra en uno de sus niveles más bajos en términos históricos”, indicó el reporte.
En términos de empleo, se observó una caída interanual de un 2,5%. Con respecto al mes pasado, no se registran variaciones.
Sobre las expectativas privadas, ocho de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos tres meses.
Las importaciones
El informe hizo referencia también a un salto de las importaciones de productos metalúrgicos. Hubo un incremento de un 18,9% interanual en noviembre, un 3,5% promedio mensual, y 50,8% en la variación acumulada, de acuerdo con datos del Indec.