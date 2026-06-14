Murió Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
La emblemática dirigente falleció este domingo a los 95 años. Dedicó más de cinco décadas a buscar a su hijo Alejandro, desaparecido en 1975, y se convirtió en una de las voces más importantes en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en Argentina.
Resumen para apurados
- Taty Almeida, histórica presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, falleció este domingo a los 95 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires tras estar internada.
- Inició su lucha tras la desaparición de su hijo Alejandro en 1975. Pese a su origen vinculado a las fuerzas armadas, se unió a las Madres y lideró el reclamo por décadas.
- Su muerte genera gran conmoción nacional. Su legado de Memoria, Verdad y Justicia queda consagrado como un símbolo de resistencia y derechos humanos en la historia argentina.
La presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, murió este domingo a los 95 años en el Hospital Italiano, donde permanecía internada acompañada por sus familiares y seres queridos.
Su fallecimiento marca el final de una vida atravesada por la búsqueda incansable de justicia tras la desaparición de su hijo Alejandro Almeida, secuestrado el 17 de junio de 1975 cuando tenía apenas 20 años.
Durante más de cinco décadas, Taty se convirtió en una de las figuras más reconocidas del movimiento de derechos humanos en Argentina, participando de marchas, actos, campañas y reclamos para mantener viva la memoria de los desaparecidos.
Quién fue Taty Almeida
Nacida como Lydia Estela Mercedes Miy Uranga el 28 de junio de 1930, Taty Almeida creció en una familia vinculada a las Fuerzas Armadas. Se recibió de maestra y formó una familia junto a Jorge Almeida, con quien tuvo tres hijos.
Su vida cambió para siempre cuando Alejandro fue secuestrado y desaparecido en junio de 1975. Desde entonces inició una búsqueda desesperada que la llevó a recorrer despachos militares, organismos nacionales e internacionales y, finalmente, a integrarse al movimiento de Madres de Plaza de Mayo.
Aunque al principio temía ser rechazada por sus vínculos familiares con el ámbito militar, encontró en las Madres un espacio de contención y lucha colectiva.
Una voz clave por Memoria, Verdad y Justicia
A lo largo de los años, Taty Almeida fue una de las dirigentes más activas en la defensa de los derechos humanos. Participó de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la última dictadura y colaboró con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas tras el retorno de la democracia.
Su figura trascendió generaciones por su compromiso permanente con la búsqueda de justicia y por su mensaje de resistencia frente a la impunidad.
Lejos de definirse desde el dolor, Taty solía reivindicar la alegría como una forma de militancia. "No nos han vencido", repetía con frecuencia en actos y movilizaciones.
El legado de Taty Almeida
En 2024 asumió la presidencia de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y continuó participando activamente de las principales convocatorias de derechos humanos del país.
En abril de este año recibió el título de Doctora Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria.
Hasta sus últimos días sostuvo la esperanza de conocer el destino final de su hijo Alejandro, cuyos restos nunca pudieron ser encontrados.
Su muerte genera una profunda conmoción en organismos de derechos humanos, dirigentes políticos, organizaciones sociales y miles de argentinos que la reconocían como un símbolo de la lucha contra el terrorismo de Estado.
Dolor por la muerte de Taty Almeida
La despedida de Taty Almeida será informada por su familia en las próximas horas. Su legado, construido a lo largo de más de 50 años de militancia, permanecerá ligado para siempre a las banderas de Memoria, Verdad y Justicia.
Con su voz firme, su compromiso inquebrantable y su defensa de los derechos humanos, Taty Almeida se convirtió en una de las figuras más respetadas de la historia reciente argentina. Su nombre quedará asociado para siempre a la lucha contra la impunidad y al reclamo permanente por los 30.000 desaparecidos.