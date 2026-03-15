Menos fondos para las provincias: la coparticipación se desploma y tensiona las cuentas fiscales

El panorama fiscal de las provincias argentinas se presenta cada vez más desafiante en 2026. La caída de la recaudación nacional impactó de lleno en la coparticipación federal, uno de los principales ingresos de los distritos, y complica la gestión de los gobernadores en medio de negociaciones salariales y demandas de mayor gasto público.
De acuerdo con datos oficiales, en febrero la coparticipación federal totalizó $5,44 billones, lo que implicó una caída real interanual del 7,5% en los recursos enviados a las provincias. En comparación con enero, el retroceso fue aún mayor: 9,5%.
La tendencia no es nueva. El deterioro comenzó en 2025 y se profundizó en el inicio de este año, lo que obliga a los gobiernos provinciales a recalcular sus estrategias fiscales.
Caída de impuestos y menor recaudación
El principal motivo del retroceso en los envíos automáticos es la baja en la recaudación nacional. Según el economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), nueve de los diez principales impuestos registraron caídas reales en el primer bimestre.
En ese período, la recaudación nacional perdió $3,3 billones en términos reales frente al mismo lapso del año pasado.
Los tributos que más retrocedieron fueron:
IVA: caída de $1.680.000 millones
Retenciones a las exportaciones: baja de $587.000 millones
Aportes y contribuciones a la seguridad social: reducción de $455.000 millones
El único impuesto que mostró una mejora fue Combustibles, con un aumento real de $71.000 millones.
Menos recursos para Nación y provincias
El deterioro recaudatorio impactó tanto en el Tesoro nacional como en las administraciones provinciales.
Según el IARAF:
Los ingresos que quedan en manos de la Nación cayeron 9,3% real interanual.
Los recursos transferidos a provincias y CABA bajaron 7,6%.
En términos nominales actualizados a febrero, la Nación dejó de percibir $2,4 billones, mientras que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires resignaron $930.000 millones.
Parte de esta dinámica responde a cambios impositivos y a distorsiones temporales en la recaudación, como la restitución de certificados de exclusión de percepciones del IVA aduanero y el adelantamiento de importaciones registrado durante 2025.
Gobernadores en busca de financiamiento
La caída de ingresos llega en un momento sensible para las provincias. Varios gobernadores acompañan al presidente Javier Milei en actividades en Nueva York durante la llamada Argentina Week, donde buscan atraer inversiones y explorar alternativas de financiamiento.
Entre los mandatarios presentes se encuentra el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, junto con otros dirigentes aliados y opositores moderados al Gobierno nacional.
Hasta ahora, la principal alternativa planteada por la Casa Rosada para las provincias es autorizar una mayor toma de deuda, aunque los distritos insisten en la necesidad de reforzar sus ingresos.
Paritarias y gasto en salarios
El deterioro fiscal coincide además con el inicio de las negociaciones paritarias en varios distritos, especialmente con docentes.
Provincias como Entre Ríos, Córdoba, Catamarca y Jujuy ya enfrentan conflictos salariales, en un contexto en el que gran parte del gasto provincial está destinado a remuneraciones.
El economista Alejandro Pegoraro, director de Politikon Chaco, sostiene que el retroceso en los ingresos no es un fenómeno aislado, sino la continuación de un desempeño débil en 2025, cuando la recuperación económica fue desigual entre sectores.
Además, las transferencias discrecionales de la Nación —por fuera de la coparticipación— también se redujeron con fuerza: cayeron 45% en el primer bimestre.
Ajuste fiscal y menor margen de maniobra
Durante el primer semestre de 2025 muchas provincias lograron mantener cuentas relativamente equilibradas gracias a una fuerte contención del gasto. Sin embargo, esa dinámica cambió en la segunda mitad del año.
Según Pegoraro, los ingresos comenzaron a desacelerarse en términos reales mientras el gasto público provincial volvió a crecer, en parte por factores asociados al calendario electoral.
Para el economista Osvaldo Giordano, titular del IERAL de la Fundación Mediterránea, existe además una diferencia estructural entre el gasto nacional y el provincial.
Mientras el gobierno central concentra erogaciones en jubilaciones y programas sociales, las provincias destinan la mayor parte de su presupuesto a salarios, principalmente en educación, salud y seguridad.
Un año de tensiones fiscales
Los primeros balances provinciales de 2025 muestran un deterioro en los resultados fiscales y anticipan un escenario complejo para 2026.
Algunas jurisdicciones registraron déficit en sus cuentas, mientras que otras lograron mantener superávit pero con menor margen financiero.
En este contexto, los economistas advierten que muchas provincias podrían verse obligadas a retomar políticas de fuerte contención del gasto, especialmente en las partidas de inversión pública, que suelen ser las más flexibles.
Argañaraz advierte que, si la caída de los ingresos no se compensa con una reducción del gasto, los resultados fiscales provinciales tenderán a empeorar.
“Será un año marcado por el conflicto entre la prudencia fiscal y las demandas de aumentos salariales”, resumió.