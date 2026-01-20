Coparticipación, Ganancias y ATN: lo que Tucumán se juega en 2026

Así lo analizó en LA GACETA el economista Bernabé Salas, de la Fundación Federalismo y Libertad, quien explicó que las proyecciones de recaudación nacional anticipan un escenario de estabilidad real en los fondos coparticipables. “Para 2026 se espera que la recaudación sea muy similar a la de del año pasado en términos reales, por lo que no habría ni un impacto positivo ni negativo fuerte en las arcas provinciales”, dijo.