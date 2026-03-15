Según la UEFA, la AFA fue responsable de la cancelación de la Finalissima
A través de un duro comunicado, el organismo europeo aseguró que la dirigencia argentina rechazó sistemáticamente todas las alternativas propuestas tras la imposibilidad de jugar en Qatar por la situación política en la región.
Lo que prometía ser el duelo definitivo entre España (campeón de Europa) y Argentina (campeón de América) ha terminado en un cruce de acusaciones y una cancelación definitiva. A través de un comunicado, la UEFA señaló directamente a la Asociación del Fútbol Argentino como la responsable de que el encuentro no se lleve a cabo, tras haber rechazado sistemáticamente todas las alternativas propuestas.
Originalmente programada para el 27 de marzo en Qatar, la Finalissima tuvo que buscar una nueva sede debido a la inestabilidad política en la región de Oriente Medio. Sin embargo, lo que parecía un trámite logístico se convirtió en una guerra de calendarios y sedes.
Según la versión del organismo europeo, mientras que la Real Federación Española de Fútbol mostró "total flexibilidad", la delegación argentina se cerró ante cualquier propuesta.
Las 3 propuestas a las que la AFA dijo No
La UEFA detalló los intentos fallidos por salvar el evento, subrayando que la AFA no aceptó ninguna de las siguientes opciones:
Sede única en Madrid: Se propuso el Estadio Santiago Bernabéu para el 27 de marzo, con un reparto equitativo de entradas (50/50). Rechazado.
Formato de ida y vuelta: Jugar en Madrid este marzo y un segundo partido en Buenos Aires en una ventana futura antes de 2028. Rechazado.
Sede neutral en Europa: Se solicitó el compromiso de jugar el 27 o el 30 de marzo en cualquier ciudad europea neutral. Rechazado.
Argentina sugirió jugar el partido después del Mundial, pero es sabido que España no tiene fechas disponibles en esas ventanas.
"La UEFA exploró todas las alternativas viables, pero todas resultaron inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino", reza el comunicado oficial.
El punto de ruptura final fue la agenda. Argentina propuso postergar el duelo para después del Mundial, algo imposible para España por falta de fechas. Finalmente, la AFA solo dio disponibilidad para el 31 de marzo, una fecha que la UEFA calificó de "inviable" para la organización y los clubes europeos.
Con este escenario, la edición 2025/2026 de la Finalísima queda oficialmente cancelada, dejando a los aficionados sin el esperado choque entre Lamine Yamal y Lionel Messi.