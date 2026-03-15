Según la UEFA, la AFA fue responsable de la cancelación de la Finalissima

Lo que prometía ser el duelo definitivo entre España (campeón de Europa) y Argentina (campeón de América) ha terminado en un cruce de acusaciones y una cancelación definitiva. A través de un comunicado, la UEFA señaló directamente a la Asociación del Fútbol Argentino como la responsable de que el encuentro no se lleve a cabo, tras haber rechazado sistemáticamente todas las alternativas propuestas.