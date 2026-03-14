Jaldo cruzó a Catalán por la ayuda a los inundados: "La política partidaria puede esperar, la gente no"
El gobernador respondió al presidente de La Libertad Avanza Tucumán, que había pedido agilizar la distribución de asistencia enviada por Nación. Aseguró que la ayuda fue gestionada por la Provincia y cuestionó que el dirigente “intente apropiarse de gestiones que no se hicieron”.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, le respondió con dureza al presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, luego de que el dirigente libertario reclamara públicamente que se agilice la distribución de ayuda nacional para las familias afectadas por las inundaciones en la provincia.
A través de un mensaje en la red social X, el mandatario provincial cuestionó el planteo de Catalán y sostuvo que, en medio de la emergencia que atraviesan miles de tucumanos, “la política partidaria puede esperar”.
“¡Basta, @catalanlisandro! La política partidaria puede esperar, la gente no”, escribió Jaldo al inicio de su respuesta.
La polémica se originó luego de que Catalán publicara un mensaje en el que agradeció a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por las gestiones realizadas desde el miércoles para enviar asistencia a Tucumán tras las inundaciones.
“Desde La Libertad Avanza Tucumán queremos agradecer a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por las gestiones que viene realizando desde el día miércoles para que esta ayuda llegue a nuestra provincia”, expresó el dirigente en su publicación.
En el mismo mensaje señaló que, gracias a ese trabajo, “ya se pusieron a disposición insumos fundamentales para asistir a las familias que hoy están atravesando una situación muy difícil”.
Además, pidió al Gobierno provincial que agilice la logística para distribuir esa ayuda. “Ahora le pedimos al Gobierno de la Provincia de Tucumán que agilice de manera urgente la logística y el reparto de estos insumos”, sostuvo.
Catalán dirigió particularmente el pedido al ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, a quien solicitó “que disponga todos los recursos necesarios para que la ayuda llegue cuanto antes a cada una de las familias afectadas”.
“Miles de tucumanos están en situación de emergencia y necesitan respuestas rápidas”, concluyó el dirigente libertario.
La respuesta del gobernador
Tras esa publicación, Jaldo respondió también en X con un mensaje en el que rechazó los planteos del referente de La Libertad Avanza y defendió el trabajo que, según afirmó, viene realizando la Provincia desde el inicio de la emergencia.
“En momentos tan difíciles para muchas familias tucumanas, lo que menos se necesita es intentar apropiarse de gestiones que no se hicieron. Lo que hace falta es responsabilidad, respeto institucional y trabajo serio para acompañar a quienes hoy están atravesando una situación muy difícil”, expresó.
El mandatario sostuvo además que la asistencia nacional que está llegando a Tucumán fue gestionada directamente por el Gobierno provincial.
“La asistencia nacional que hoy está llegando a Tucumán fue gestionada personalmente por este gobernador con el ministro del Interior, Diego Santilli, y con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en diálogo directo y en el marco del respeto al federalismo que debe regir la relación entre Nación y las provincias”, afirmó.
En ese contexto, Jaldo también cuestionó la participación de Catalán en la discusión pública sobre la ayuda a los damnificados.
“Hasta el momento usted no ha acercado ninguna solución ni ningún recurso concreto para las familias afectadas por las inundaciones en Tucumán”, señaló.
El gobernador agregó que el dirigente libertario “solo apareció para subirse a la ola mediática de un hecho que desde el Gobierno de la Provincia repudiamos y condenamos con firmeza”, y sostuvo que sobre “el drama que hoy viven muchos tucumanos por las inundaciones no se lo escuchó hablar”.
En su mensaje, el mandatario también agradeció al Gobierno nacional y a los funcionarios que participaron en el envío de asistencia para la provincia.
“Agradecemos al gobierno Nacional y a los funcionarios que han participado para que esta ayuda pueda llegar a los tucumanos que hoy están sufriendo”, expresó.
Finalmente, Jaldo remarcó que la Provincia continúa trabajando con operativos en distintas zonas afectadas por el temporal y defendió el rol del Estado en la respuesta a la emergencia.
“Los ciudadanos saben que el Gobierno provincial, junto a tucumanos solidarios, está trabajando desde el primer momento en distintos operativos, con los municipios, comunas y equipos operativos para que cada insumo llegue rápidamente a las familias afectadas por las inundaciones”, sostuvo.
Y concluyó con una definición política: “En esta gestión sí defendemos la premisa de tener un Estado presente”.