Test de personalidad: descubrí si sos una persona celosa

Gato: no toleras que te den órdenes sin una debida justificación. Te escapas de las personas negativas para no contagiarte de su mala vibra. Le das poca importancia a lo que otros opinen sobre ti. Eres auténtico y eso te hace siempre sobresalir. Tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu vida y nunca harías algo para lastimarlos. Tratas a quienes te rodean de la misma manera que lo hacen contigo.