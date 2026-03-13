Secciones
Test de personalidad: el garabato que elijas revelará cuál es tu mayor preocupación

Elegí una de las tres opciones y descubrí qué oculta tu forma de ser.

Un test de personalidad puede convertirse en mucho más que un simple juego mental. Estos desafíos prometen a los usuarios de las redes sociales mostrarles aspectos de sus formas de ser que quizás desconocen o no tienen bien en claro.

En esta oportunidad, la elección de un garabato puede revelar características sorprendentes de tu personalidad. Hacer el desafío no te quitará mucho tiempo en realizarlo: se te presentará una imagen con tres tipos de garabatos y solo tendrás que seleccionar el gráfico que vos crees que te representa más. Eso sí, no es válido hacer cambio de figura o leer los resultados antes de tiempo porque estarás realizando trampa.

Observá la imagen y elegí un garabato

El significado de tu elección

Figura 1

Sos una persona que piensa habitualmente en sucesos del pasado y estás tan centrado en ello que no visualizas las cosas que ocurren en el presente. Además, estar pensando en dichas situaciones te generan tristeza y arrepentimiento.

Figura 2

Tenés grandes ideas en tu mente y una inmensa creatividad, pero no sabes cómo expresarlos o ejecutarlos. Además, sientes una gran desesperación si no consigues la solución en situaciones inesperadas.

Figura 3

Presentas una gran impulsividad por los errores que has cometido en el pasado. Tratas la manera de arreglarlo, pero te frustras cuando no consigues lo planificado. En la mayoría de lassituaciones, no ocultas tus sentimientos y lo expresas al máximo.

