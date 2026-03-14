Seguridad Caso Érika: un imputado complicó a Felipe “El Militar” Sosa y a Justina Gordillo Navarro Flores contó algunos detalles desconocidos del polémico caso Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL LA VÍCTIMA. Érika Antonella Álvarez. Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas NarcotráficoInseguridadViolenciaErika Antonella ÁlvarezFelipe “El Militar” Sosa Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Encontraron ADN de “El Militar” Sosa en el cuerpo de Érika Álvarez Caso Érika: Justina Gordillo seguirá detenida en Delfín Gallo Caso Érika: la defensa de Justina Gordillo pidió el cese de la preventiva El brutal destino de los niños sicarios Crimen de Érika Álvarez: declaró el acusado de encubrimiento y relató cómo Sosa le pidió ayuda para deshacerse de objetos Lo más popular España se suma a los países que restringen el consumo de bebidas energéticas Volvieron las Spice Girls, pero no a los escenarios En plena cuenta regresiva para la entrega de los Oscar, la Academia convocó a Barbra Streisand Según el Feng Shui ni los libros, ni los dispositivos electrónicos son las principales causas que impiden descansar Y los Oscar serán presentados por… En China la IA es heroína, pero con límites establecidos por los tribunales