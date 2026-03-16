Caso Érika: agravaron las imputaciones contra Felipe Sosa y de Justina Gordillo

En la misma audiencia, Gordillo, ex pareja de Sosa, también fue notificada de la agravación de su imputación, por lo que ahora será acusada de encubrimiento agravado por lucro. Desde la fiscalía sostienen que de alguna manera utilizó ese crimen para obtener un rédito económico. En su exposición, Gallo dijo que la moto que compró Sosa para huir a Buenos Aires estaba a nombre de ella y que, además, firmó poderes en una escribanía para movilizar las finanzas y las inversiones de las tres empresas que pertenecían a “El Militar”. La resolución de la jueza Isolina Apaz Pérez de Nucci no fue impugnada.