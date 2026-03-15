Seguridad Los macabros detalles que surgieron en el caso Érika Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánErika Fabiola Moya Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Caso Érika: un imputado complicó a Felipe “El Militar” Sosa y a Justina Gordillo Crimen de Érika Álvarez: declaró el acusado de encubrimiento y relató cómo Sosa le pidió ayuda para deshacerse de objetos Lo más popular Guardias, libros y hockey: la doble vida de la delantera de Tucumán Rugby Lazaron 4.000 becas para formarse gratis en inteligencia artificial con cursos online Cómo y dónde ayudar a las familias afectadas por las inundaciones en el sur tucumano Videojuegos, cerveza y comunidad: así será el Indie Dev Club en Tucumán Un investigador del Conicet creó una web para seguir el voto de diputados y senadores Fede Shortrede, el profesor que conquistó TikTok explicando matemáticas con humor