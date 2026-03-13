Crimen de Érika Álvarez: declaró el acusado de encubrimiento y relató cómo Sosa le pidió ayuda para deshacerse de objetos

Durante su declaración, Navarro Flores afirmó que la mañana del 7 de enero recibió un llamado telefónico de Sosa alrededor de las 6.50, en el que le habría advertido que la joven que estaba con él “se estaba muriendo”. Según su relato, durante la llamada escuchó que el acusado intentaba practicarle respiración boca a boca.