VIDEO. Así trasladaban a "Pichón" Segura al penal de Benjamín Paz por la agresión a Federico Pelli
Marcelo Claudio "Pichón" Segura fue trasladado este viernes al penal de Benjamín Paz para cumplir con los cuatro meses de prisión preventiva que le ordenó la Justicia por la agresión contra el diputado nacional de La Libertad Avanza Federico Pelli.
El empleado público admitió ante el juez Raúl Ángel Robin Márquez haber sido el autor del cabezazo que lesionó al legislador en La Madrid. No obstante, el magistrado ordenó su inmediato traslado a la cárcel.
La resolución fue adoptada en la audiencia de formulación de cargos y dictado de medidas de coerción, y se dictó como consecuencia del pedido formulado por los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), los auxiliares fiscales Gabriela Ghilardi y Juan José Ibáñez (bajo la órbita del fiscal Miguel Ángel Varela), con la adhesión del representante de la víctima, Juan Colombres Garmendia.
Por su parte, el abogado defensor Ernesto Baaclini formuló un planteo de impugnación contra la orden judicial, y cuestionó tanto la modalidad de arresto como el plazo establecido.
Durante la tarde comenzó a circular el video del traslado de Segura, que era sacado de la comisaría de Simoca bajo un fuerte operativo policial. Está acusado del delito de lesiones graves agravadas por alevosía.
Según las primeras actuaciones, el hecho se registró el miércoles, cerca de las 18.30, cuando Pelli concurrió a La Madrid junto a otros referentes de La Libertad Avanza para llevar colchones, ropa y otros elementos para personas damnificadas por las inundaciones.
Mientras Pelli y el resto de la comitiva libertaria caminaba por la ruta nacional 157 fueron interceptados por Segura. Tras un breve intercambio, el imputado -que es empleado de la comuna rural de Los Bulacio- le dio un cabezazo en el rostro al diputado nacional, que se desplomó sobre el pavimento.
Segura fue aprehendido en ese momento, mientras que Pelli fue trasladado primero al hospital de Concepción, donde fue asistido, para luego ser trasladado a la Clínica Mayo, en la Capital, donde permanece internado tras haber sido sometido a una cirugía por la fractura de los huesos de la nariz y otras lesiones.