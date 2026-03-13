VIDEO. Así trasladaban a "Pichón" Segura al penal de Benjamín Paz por la agresión a Federico Pelli

La resolución fue adoptada en la audiencia de formulación de cargos y dictado de medidas de coerción, y se dictó como consecuencia del pedido formulado por los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), los auxiliares fiscales Gabriela Ghilardi y Juan José Ibáñez (bajo la órbita del fiscal Miguel Ángel Varela), con la adhesión del representante de la víctima, Juan Colombres Garmendia.