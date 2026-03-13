“Cuanto antes lo planifiquen, mejor”: crecen en Tucumán las consultas para viajar al Mundial 2026
El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya empieza a despertar entusiasmo entre los hinchas tucumanos. En las agencias de turismo de la provincia crecieron las consultas de quienes sueñan con acompañar a la selección argentina en lo que podría ser el último Mundial de Lionel Messi. En diálogo con LG Play, Franco Ponce, CEO de la agencia Alas Turismo, explicó que el contexto futbolístico y el presente del equipo impulsaron ese interés. “Es el evento más importante en lo que respecta al fútbol. Y más para nosotros como argentinos, porque vamos a defender el título”, señaló Ponce.
El empresario remarcó que el factor Messi también pesa mucho en la decisión de los fanáticos. “Teniendo en cuenta que puede ser el último Mundial de Messi, que venimos de salir campeones y que la Selección juega bien, la gente se volvió a unir mucho con el equipo y lo sigue muy de cerca”, afirmó.
En ese marco, detalló que existen distintas alternativas para quienes están evaluando viajar desde Tucumán. “Hay diferentes experiencias. Una de las más novedosas es alojarse en el Caribe en un all inclusive y luego volar en chárter para ver los partidos de la fase de grupos. Es una forma distinta de vivir el Mundial”, explicó.
Qué deben tener en cuenta los tucumanos que quieran viajar
Ponce también señaló que este Mundial tendrá una logística particular debido a las grandes distancias entre ciudades sede. Argentina disputará la fase de grupos en Estados Unidos, con partidos previstos en ciudades como Kansas y Dallas, lo que obliga a planificar con tiempo el traslado y el alojamiento.
“Es un Mundial internacional y las distancias son muy largas. Por eso recomendamos organizar el viaje con anticipación y, sobre todo, viajar con la entrada asegurada para el partido que se quiera ver”, advirtió.
El CEO de Alas Turismo explicó además que existen paquetes pensados para distintos perfiles de viajeros: desde quienes quieren vivir la experiencia completa de la fase de grupos, hasta los que prefieren viajar a partir de octavos de final o semifinales.
“Hay familias que prefieren ir en la fase de grupos, porque es más tranquilo y se puede combinar con turismo. En cambio, los grupos de amigos suelen elegir viajar desde octavos en adelante para vivir el clima más fuerte del Mundial”, detalló.
Por último, Ponce destacó que, tras la pandemia, muchas personas priorizan invertir en experiencias de viaje. “La gente se dio cuenta de que prefiere gastar en viajar y disfrutar. Y el Mundial es un viaje que para muchos se vive una vez cada cuatro años”, concluyó.