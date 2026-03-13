“Cuanto antes lo planifiquen, mejor”: crecen en Tucumán las consultas para viajar al Mundial 2026

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya empieza a despertar entusiasmo entre los hinchas tucumanos. En las agencias de turismo de la provincia crecieron las consultas de quienes sueñan con acompañar a la selección argentina en lo que podría ser el último Mundial de Lionel Messi. En diálogo con LG Play, Franco Ponce, CEO de la agencia Alas Turismo, explicó que el contexto futbolístico y el presente del equipo impulsaron ese interés. “Es el evento más importante en lo que respecta al fútbol. Y más para nosotros como argentinos, porque vamos a defender el título”, señaló Ponce.