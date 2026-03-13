Con un reparto de lujo, “Los Juegos del Hambre: amanecer en la cosecha” ya tiene fecha de estreno

Lionsgate ya tiene los motores encendidos para lanzar al mundo su siguiente película de “Los Juegos del Hambre”. Siguiendo el quinto libro de Suzanne Collins, la historia de Haymitch Abernathy, el mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark en las primeras películas, será ahora el epicentro de la narrativa del film. El elenco es tal vez el aspecto que más emociona. Figuras de todos los rubros participarán ahora, ocupando el lugar de la gloriosa Jennifer Lawrence y el aclamado Josh Hutcherson.