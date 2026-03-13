Con un reparto de lujo, “Los Juegos del Hambre: amanecer en la cosecha” ya tiene fecha de estreno

Lionsgate ya tiene los motores encendidos para lanzar al mundo su siguiente película de “Los Juegos del Hambre”. Siguiendo el quinto libro de Suzanne Collins, la historia de Haymitch Abernathy, el mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark en las primeras películas, será ahora el epicentro de la narrativa del film. El elenco es tal vez el aspecto que más emociona. Figuras de todos los rubros participarán ahora, ocupando el lugar de la gloriosa Jennifer Lawrence y el aclamado Josh Hutcherson.
La cita está programada para el próximo 20 de noviembre. La proyección será, como en las películas anteriores, en los cines de todo el mundo y no en las plataformas de streaming, aunque se espera que luego llegue a Netflix, donde están las demás películas de la saga. Esta será la sexta entrega, antecedida por “Los Juegos del Hambre”, “En llamas”, “Sinsajo Parte 1”, “Sinsajo Parte 2” y “Balada de pájaros y serpientes”.
Llega la nueva película de “Los Juegos del Hambre”
La adaptación estuvo a cargo de Francis Lawrence, el mismo director que viene a cargo de la saga desde la segunda película. La confirmación del proyecto se dio en 2024 y en noviembre de 2025 el primer tráiler salió al público. La película se centrará en el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, el juego en el que el Distrito 12 logró su único ganador: Haymitch Abernathy.
La historia es anterior a la existencia de los protagonistas de las primeras películas. Se remonta a 25 años atrás, cuando Panem –el futuro distópico de Estados Unidos– ya intentaba demostrar que la rebelión no era viable. En el Vasallaje de los Veinticinco, los distritos deberán enviar al doble de tributos para la competencia, es decir, cuatro jugadores de cada lugar.
Si hasta ahora solo se sabía que Haymitch había perdido a toda su familia y que sus juegos habían sido memorables, por el esfuerzo que representaba sobrevivir al doble de tributos dispuestos a asesinarse entre sí, la sexta película de la saga promete ahondar en la forma en que se convirtió en uno de los vencedores.
El increíble reparto de “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha”
El joven Haymitch, protagonista del nuevo film, será interpretado por Joseph Zada. Whitney Peak será Lenore Dove Baird, la joven de la que Abernathy se enamora. El villano, Coriolanus Snow, estará en el cuerpo del mismo actor que interpretó a Lord Voldemort en “Harry Potter”: Ralph Fiennes. La Effie Trinket anterior, Drusilla Sickle, quedará en manos de Glenn Close, una de las actrices más nominadas en la historia de los Oscar.
Uno de los nuevos personajes será Magno Stift, interpretado por Billy Porter. Jesse Plemons encarnará a Plutarch Heavensbee. Se sumarán dos estrellas que atraen a grandes multitudes de jóvenes: Kieran Culkin, como el joven Caesar Flickerman; Maya Hawke –de “Stranger Things”– como Wiress; Kelvin Harrison Jr., como Beetee; y Mckenna Grace como Maysilee Donner.