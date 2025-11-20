“Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha” lanza su primer trailer oficial: cuándo se estrena la precuela

Lionsgate reveló este jueves 20 de noviembre el primer adelanto oficial de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, la esperada precuela de la exitosa saga creada por Suzanne Collins. El teaser llega exactamente un año antes del estreno mundial, previsto para el 20 de noviembre de 2026, y ofrece el primer vistazo al joven Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada.
Una precuela centrada en los orígenes de Haymitch Abernathy
Dirigida por Francis Lawrence, quien ya estuvo al frente de gran parte de la franquicia cinematográfica, la nueva película explora los antecedentes de Haymitch, el irreverente mentor del Distrito 12, recordado por la interpretación de Woody Harrelson en las películas protagonizadas por Jennifer Lawrence entre 2012 y 2015.
En esta versión, Joseph Zada —actor de 20 años conocido por We Were Liars— encarna a Haymitch en su paso por los 50º Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, una de las ediciones más brutales de la historia narrada por Collins.
El regreso a Panem: trama, contexto y primeros detalles
El teaser muestra fragmentos del reclutamiento, escenas del Capitolio y los preparativos para esta edición clave de la competencia. La producción apunta a profundizar en la estructura política y social de Panem, revelando cómo se consolidó el espectáculo televisado que define a la saga.
La película se basa en la novela homónima de Suzanne Collins, quien continúa ampliando su universo literario tras el éxito de Balada de pájaros cantores y serpientes, precuela publicada en 2020 y llevada al cine en 2023.
Elenco estelar y regreso de figuras icónicas
Amanecer en la Cosecha cuenta con un reparto de gran proyección internacional, entre ellos:
Whitney Peak
Mckenna Grace
Jesse Plemons
Kelvin Harrison Jr.
Maya Hawke
Lili Taylor
Ben Wang
Edvin Ryding
Elle Fanning
Kieran Culkin
Glenn Close
Billy Porter
Iris Apatow
Una de las incorporaciones más destacadas es Ralph Fiennes, quien interpretará al presidente Snow, figura clave en el futuro de Panem. Su presencia promete profundizar en los orígenes del despiadado líder que dominará las entregas posteriores.
Una franquicia millonaria que sigue expandiéndose
La nueva película se suma a un universo que ya incluye seis títulos y que ha recaudado más de 3.000 millones de dólares en taquillas alrededor del mundo. Desde el estreno de Los Juegos del Hambre en 2012, la saga se consolidó como una referencia cultural del cine distópico juvenil.
Comienza la cuenta regresiva para el estreno
El teaser, de tono oscuro y cargado de tensión, marca el inicio de la campaña promocional de Amanecer en la Cosecha. Lionsgate confirmó que el rodaje avanzó durante gran parte del último año para garantizar el estreno global en 2026.
Con el lanzamiento del primer adelanto, Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha inicia oficialmente la cuenta regresiva rumbo a los cines:
Estreno mundial: 20 de noviembre de 2026