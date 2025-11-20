“Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha” lanza su primer trailer oficial: cuándo se estrena la precuela

Lionsgate reveló este jueves 20 de noviembre el primer adelanto oficial de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, la esperada precuela de la exitosa saga creada por Suzanne Collins. El teaser llega exactamente un año antes del estreno mundial, previsto para el 20 de noviembre de 2026, y ofrece el primer vistazo al joven Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada.