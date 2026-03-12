Estrenos de cine y una candidata al Oscar: novedades entre dramas, romance, terror y acción

El drama romántico “No te olvidaré” se suma a los estrenos. Con un guión basado en un exitoso libro de Colleen Hoover, se centra en Kenna, quien tras una salida perfecta con su novio, comete un trágico error que la lleva a prisión por siete años. Al salir de la cárcel, regresa a su ciudad natal en Wyoming, con la esperanza de reconstruir su vida y tener la oportunidad de reencontrarse con su pequeña hija, Diem, a quien nunca ha conocido, pero los abuelos de la niña, quienes tienen su custodia, se oponen. Kenna se refugia en Ledger, un exjugador de fútbol americano y dueño de un bar local y ese amor la lleva a la redención y a la esperanza de tener una segunda oportunidad.