Estrenos de cine y una candidata al Oscar: novedades entre dramas, romance, terror y acción

La principal película que se podrá ver hoy en Tucumán estará fuera de los circuitos comerciales y tendrá entrada gratuita. A las 21, en el Ciudadela Cine Club que tiene lugar en La Vecindad Estudio (Las Piedras y Libertad) se proyectará “La voz de Hind Rajab” (foto), la realización de la directora tunecina Kaouther Ben Hania que está nominada al Oscar a mejor producción internacional. El drama se centra en el asesinato de una niña palestina de cinco años y sus tíos y primos, por disparos de las Fuerzas de Defensa de Israel el 29 de enero de 2024 durante la ocupación de la Franja de Gaza.
La película utiliza la voz original de Rajab, que habló durante 70 minutos con personal médico de la Media Luna Roja para ser rescatada, lo que finalmente no se logró por los ataques militares israelíes. La noche será abierta por el cortometraje tucumano “Confin”, de Solana Carlevaris, que gira alrededor de Micaela, una joven de San Miguel de Tucumán que lleva meses soportando maltrato laboral y sueldos impagos. Harta de esperar, decide ir a reclamar lo que le corresponde. Lo que comienza como un acto de justicia pronto se transforma en una situación que la enfrenta a sus propios límites.
Ya en las salas pagas, la grilla de estrenos presenta a “El guardián” como el título más convocante desde la acción que promete Jason Statham en un rol recurrente en su carrera. “Cuando un hombre que ha elegido el aislamiento salva a una niña de una tormenta letal, ambos quedan atrapados en una lucha desesperada por sobrevivir. Forzado a enfrentar su pasado, descubrirá que protegerla puede ser su única oportunidad de redención”, según la sinopsis del filme dirigido por Ric Roman Waugh y con Bill Nighy, Naomi Ackie, Daniel Mays y Harriet Walter en el elenco.
El drama romántico “No te olvidaré” se suma a los estrenos. Con un guión basado en un exitoso libro de Colleen Hoover, se centra en Kenna, quien tras una salida perfecta con su novio, comete un trágico error que la lleva a prisión por siete años. Al salir de la cárcel, regresa a su ciudad natal en Wyoming, con la esperanza de reconstruir su vida y tener la oportunidad de reencontrarse con su pequeña hija, Diem, a quien nunca ha conocido, pero los abuelos de la niña, quienes tienen su custodia, se oponen. Kenna se refugia en Ledger, un exjugador de fútbol americano y dueño de un bar local y ese amor la lleva a la redención y a la esperanza de tener una segunda oportunidad.
Terror
El terror aporta sus propias novedades: “Streaming paranormal”, con Ava Nikodell, Rebecka Enholm y Rasmus Sintorn Nystedt, dirigidos por Gabriel di Grado en un argumento que gira alrededor de dos amigas que presentan un programa de historia on line y que dedican un episodio a una cacería de brujas del siglo XVII; y el traspaso a la pantalla del videojuego “Iron Lung”, que se desarrolla en un océano de sangre en una Luna desolada donde un convicto dentro de un submarino diminuto debe explorar las profundidades mientras algo lo acecha en la oscuridad. El youtuber Mark Fischbach, conocido mundialmente como Markiplier, comenzó jugándolo y ahora protagoniza y dirige esta versión cinematográfica, secundado por Caroline Kaplan, Troy Baker, Elsie Lovelock, Elle LaMont y Mick Lauer.
Dentro de este género, hay un aporte argentino que se verá entre hoy y el sábado en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251). Se trata de “Saint Catherine”, dirigida por Gonzalo Mellid sobre una niña huérfana que es rescatada de un ritual satánico y llevada al Instituto Santa Catalina para jóvenes sin hogar, donde aprenderá nuevas habilidades mientras se enfrenta a los demonios que la acechan. Valentina Mas, Pachi Lucas y Julia Kraiselburd conforman el reparto principal.
Por aparte de la oferta cinematográfica, esta noche habrá varias opciones de tango. A partir de las 20, en La Fondita (avenida Belgrano 2.430, altos) habrá un laboratorio y práctica de baile del 2x4 a la gorra coordinado por Naty Díaz. Entre las 21 y las 23, el Punto Digital del Ente Cultural se transformará en una milonga abierta con acceso libre al igual que el encuentro popular en la plaza Urquiza; mientras que desde las 22.30 se desarrollará la Milonga de los Pepés en El Nido Cultural (San Luis 559), organizada por Majo Juárez. En tanto, Julián Morel interpretará clásicos en el bar Florencia (Balcarce 704) desde las 22.