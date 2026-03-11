VIDEO. Agredieron al diputado Federico Pelli en La Madrid mientras entregaba ayuda a damnificados

El diputado nacional Federico Pelli fue agredido este miércoles en La Madrid, cuando junto a dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) se encontraba entregando ayuda a familias afectadas por las recientes inundaciones.
Según se observa en las imágenes que circularon en redes sociales, el parlamentario recibió un cabezazo mientras intentaba distribuir colchones y mercadería para los damnificados por el temporal.
El agresor fue identificado como Marcelo Segura, alias "Pichón". Desde el espacio libertario denunciaron que estaría vinculado al ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros. Además, señalaron que ya iniciaron las denuncias correspondientes, tanto contra el funcionario como contra el hombre señalado como autor del ataque.
Pelli estaba acompañado por la diputada Soledad Molinuevo y el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo.
Agredieron al diputado Pelli (ImÃ¡genes Sensibles) pic.twitter.com/i0XxjgufO9— Radio Q (@radioqtucuman) March 11, 2026