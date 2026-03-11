Secciones
Política

VIDEO. Agredieron al diputado Federico Pelli en La Madrid mientras entregaba ayuda a damnificados

El hecho quedó registrado en imágenes que muestran el momento en que el parlamentario es atacado.

FEDERICO PELLI. El diputado de LLA fue agredido mientras se encontraba recorriendo zonas afectas por las inundaciones. FEDERICO PELLI. El diputado de LLA fue agredido mientras se encontraba recorriendo zonas afectas por las inundaciones.
Hace 2 Hs

El diputado nacional Federico Pelli fue agredido este miércoles en La Madrid, cuando junto a dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) se encontraba entregando ayuda a familias afectadas por las recientes inundaciones.

Según se observa en las imágenes que circularon en redes sociales, el parlamentario recibió un cabezazo mientras intentaba distribuir colchones y mercadería para los damnificados por el temporal.

La Madrid, bajo el agua: el dolor de volver a perderlo todo entre el barro y el olvido

La Madrid, bajo el agua: el dolor de volver a perderlo todo entre el barro y el olvido

El agresor fue identificado como Marcelo Segura, alias "Pichón". Desde el espacio libertario denunciaron que estaría vinculado al ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros. Además, señalaron que ya iniciaron las denuncias correspondientes, tanto contra el funcionario como contra el hombre señalado como autor del ataque.

Inundaciones en Tucumán: vecinos de La Madrid piden lanchas para rescatar a las familias aisladas

Inundaciones en Tucumán: vecinos de La Madrid piden lanchas para rescatar a las familias aisladas

Pelli estaba acompañado por la diputada Soledad Molinuevo y el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo.

Temas Lluvias de verano 2026 TucumánLa MadridLa Libertad AvanzaFederico Pelli
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales
1

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”
2

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente
3

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas
4

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre
5

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta
6

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Más Noticias
Pidieron la indagatoria como imputado del diputado Cisneros, de una abogada y de un empleado de la Caja Popular en una derivación del caso “Vélez”

Pidieron la indagatoria como imputado del diputado Cisneros, de una abogada y de un empleado de la Caja Popular en una derivación del caso “Vélez”

En cuatro meses llovió el 60% del promedio anual de Tucumán, alertó Osvaldo Jaldo

"En cuatro meses llovió el 60% del promedio anual de Tucumán", alertó Osvaldo Jaldo

Javier Milei visitará Tucumán para participar del Foro Económico del NOA

Javier Milei visitará Tucumán para participar del Foro Económico del NOA

Fuego cruzado: Villarruel lanzó un dardo irónico contra Adorni por el viaje de su esposa a EEUU

Fuego cruzado: Villarruel lanzó un dardo irónico contra Adorni por el viaje de su esposa a EEUU

Manuel Adorni defendió el viaje de su esposa en el avión presidencial: Vengo una semana a deslomarme a Nueva York

Manuel Adorni defendió el viaje de su esposa en el avión presidencial: "Vengo una semana a deslomarme a Nueva York"

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Comentarios