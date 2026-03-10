Estados Unidos atacó 16 barcos iraníes que colocaban minas en el Estrecho de Ormuz
El Ejército estadounidense afirmó que los barcos eran utilizados para colocar minas en el estratégico paso marítimo por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. La tensión con Irán escala mientras se multiplican los ataques en Medio Oriente.
La escalada militar en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo este martes luego de que Estados Unidos bombardeara 16 embarcaciones iraníes cerca del Estrecho de Ormuz, que según Washington estaban siendo utilizadas para colocar minas en el estratégico paso marítimo por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.
El ataque fue confirmado por el Comando Central de Estados Unidos, que informó que sus fuerzas atacaron varias embarcaciones navales iraníes el 10 de marzo, entre ellas “16 buques minadores”. La publicación fue acompañada por videos difundidos en redes sociales donde se observa a los barcos siendo alcanzados por proyectiles y explotando en el mar.
La acción militar ocurre en medio de una creciente tensión entre Washington y Teherán, en el marco del conflicto regional que también involucra a Israel, Hezbollah y otros actores de Medio Oriente.
Trump advirtió sobre consecuencias “nunca vistas”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno responderá con dureza si Irán intenta minar el Estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.
Según declaró, cualquier intento de bloquear esa vía marítima tendrá consecuencias “nunca vistas”.
El estrecho conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es considerado un punto estratégico para el comercio global de petróleo. Una interrupción del tránsito marítimo en esa zona podría generar un fuerte impacto en los mercados energéticos internacionales.
Irán promete una respuesta “ojo por ojo”
Mientras tanto, las autoridades iraníes advirtieron que responderán a los ataques contra su infraestructura.
Funcionarios del gobierno de Teherán prometieron una reacción “ojo por ojo”, en medio de una serie de operaciones militares que se intensificaron en los últimos días.
Además, desde el inicio de la guerra, Irán informó que detuvo a 30 personas acusadas de espiar para Israel y Estados Unidos.
Nuevos ataques y misiles en la región
La escalada militar continúa expandiéndose en Medio Oriente. La Guardia Revolucionaria Islámica anunció el lanzamiento de una nueva ola de misiles y drones contra objetivos en la región, incluidos presuntos blancos estadounidenses.
Según reportes preliminares citados por medios internacionales, algunos proyectiles habrían impactado en zonas cercanas a Tel Aviv, mientras sistemas de defensa aérea en Arabia Saudita intentaban interceptar ataques entrantes.
El Ministerio de Defensa saudita informó que interceptó seis misiles balísticos dirigidos contra la base aérea Prince Sultan, que fueron destruidos antes de alcanzar su objetivo.
Irán amenaza con reprimir protestas internas
En paralelo, el jefe de la policía iraní, el general Ahmad-Reza Radan, advirtió que las personas que participen en protestas contra el gobierno serán tratadas como “enemigos” si responden a convocatorias que, según afirmó, están impulsadas por fuerzas hostiles.
Las declaraciones fueron transmitidas por la televisión estatal iraní en medio de un clima de creciente tensión tanto en el frente militar como dentro del país.