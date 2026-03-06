Guerra en Medio Oriente: el Gobierno confirmó que hay 260 turistas argentinos varados

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, brindó hoy un preocupante panorama sobre la situación de los ciudadanos argentinos en zona de conflicto en Medio Oriente. Según confirmó el diplomático, actualmente hay 260 turistas varados que buscan abandonar el país con urgencia ante la escalada de violencia.
“Están desesperados por salir”, aseguró Wahnish en declaraciones a Radio Rivadavia, donde detalló que la embajada recibe una demanda incesante de asistencia. “Las consultas no solo vienen de los varados, sino de sus familias y redes de contactos que nos ruegan ayuda para evacuarlos”, agregó.
Pese al pedido de salida inmediata, el funcionario remarcó que la prioridad actual es la seguridad física y pidió seguir estrictamente las indicaciones de defensa civil. "Hoy la recomendación más segura es quedarse donde están y permanecer siempre cerca de un refugio", remarcó.
Ataque a un portaviones iraní
En medio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, la Armada norteamericana destrozó un portaaviones iraní y fuerzas israelíes destruyeron el cuartel general del grupo terrorista Hezbollah en el Líbano.
Hoy se cumplen siete días desde el conflicto bélico, y por ahora la solución a la contienda en Oriente Medio parece un objetivo muy lejano. El Comando Central de Estados Unidos confirmó que atacó un portaviones iraní. "Las fuerzas estadounidenses no se contienen en su misión de hundir a toda la Armada iraní", señalaron.