Pedro Sánchez resucitó el "No a la guerra" frente a Donald Trump y se plantó como el muro europeo

En apenas diez minutos, Pedro Sánchez redefinió su papel en el tablero internacional. Tras la amenaza de Donald Trump de romper relaciones comerciales con España, el presidente del Gobierno español respondió con un discurso institucional desde La Moncloa que buscó transformar una crisis diplomática en un activo político. “No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo por miedo a las represalias”, sentenció el líder socialista.