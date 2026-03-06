Dimes y diretes: un posible destino para "Lalo" Cobos y gestiones por un crédito millonario

Ante ello, el Gobierno solicitó al banco una ampliación por un plazo de seis meses. La entidad financiera propuso un modelo de addenda al Contrato de Préstamo, en línea con lo solicitado por el Ejecutivo, adecuando el cronograma de amortización del capital “sin incrementar el monto total del préstamo ni modificar la fecha final de la operación, manteniéndose inalteradas las restantes condiciones originalmente pactadas, tales como tasa de interés y método de cálculo” (sí se incluye una comisión de reestructuración de deuda del 1% más IVA, a calcularse sobre el capital efectivamente diferido, “la cual no implica un incremento del monto total del endeudamiento autorizado ni un cambio en las condiciones aprobadas, sino un gasto específico por servicios bancarios”).