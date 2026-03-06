Dimes y diretes: un posible destino para "Lalo" Cobos y gestiones por un crédito millonario

La Defensoría del Pueblo tiene un nuevo titular, el ex diputado nacional Agustín Fernández. Con ello, se puso un cierre a la gestión del ahora ex ombudsman, Eduardo “Lalo” Cobos. Y uno de los interrogantes que se abrió tras la designación de Fernández pasa por el futuro del ex legislador provincial por la sección Este, que había expresado en un principio su voluntad de permanecer al frente de las oficinas situadas en calle Balcarce 54.
Una de las versiones en el oficialismo trata sobre la posibilidad de que el creador del espacio “Nueva Fuerza del Este” pase a formar parte de la Secretaría de Energía de la Provincia, un área que está a cargo del ex funcionario municipal Martín Viola.
Sucede que Cobos es ingeniero y se especializa en el rubro energético; de hecho, “Lalo” fue titular de la comisión de Energía de la Legislatura hasta marzo de 2021, cuando se hizo cargo de la Defensoría del Pueblo.
Período de gracia por un crédito con el Macro
El Gobierno avanza con las gestiones para obtener un período de gracia para el pago del capital correspondiente al préstamo por $80.000 millones otorgado en junio de 2025 por el Banco Macro.
Según el decreto 310/3 (MEyP), firmado en febrero y publicado en la última edición del Boletín Oficial, las tratativas se enmarcan en “la proximidad del vencimiento de la primera cuota de amortización del capital previsto para el mes de abril de 2026”.
Ante ello, el Gobierno solicitó al banco una ampliación por un plazo de seis meses. La entidad financiera propuso un modelo de addenda al Contrato de Préstamo, en línea con lo solicitado por el Ejecutivo, adecuando el cronograma de amortización del capital “sin incrementar el monto total del préstamo ni modificar la fecha final de la operación, manteniéndose inalteradas las restantes condiciones originalmente pactadas, tales como tasa de interés y método de cálculo” (sí se incluye una comisión de reestructuración de deuda del 1% más IVA, a calcularse sobre el capital efectivamente diferido, “la cual no implica un incremento del monto total del endeudamiento autorizado ni un cambio en las condiciones aprobadas, sino un gasto específico por servicios bancarios”).
Por ello, se facultó al ministro de Economía, Daniel Abad, a gestionar ante la Nación la autorización para ampliación del período de gracia por seis meses para el pago del capital por el préstamo, así como a suscribir toda la documentación requerida para ello.
Un legislador provincial, cerca del diputado Campero
José Seleme, quien antes de las nacionales de 2025 se marchó disgustado de las filas de La Libertad Avanza-Tucumán, se mostró cerca del diputado nacional Mariano Campero, un radical que forma parte del bloque que responde al presidente Javier Milei en la Cámara baja.
"Junto a Campero nos nos reunimos con vecinos de Alderetes que están hartos de la realidad en la que viven. La inseguridad, el estado de abandono y el atraso de su ciudad es lo que los angustia", señaló Seleme en sus redes sociales.
Además, apuntaló la figura del ex intendente de Yerba Buena con miras a las próximas elecciones provinciales. "En 2027 tenemos la oportunidad de terminar con este castigo. Con Campero, vamos a trabajar incansablemente para que Tucumán salga del atraso al que lo condenaron más de 40 años de peronismo", indicó el legislador.