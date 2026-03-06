Secciones
Defensor del Pueblo: Macome cuestionó la falta de independencia de los candidatos y se abstuvo de votar

El parlamentario fundamentó su decisión en lo que, a su criterio, deben ser las dos funciones centrales de la Defensoría del Pueblo: controlar a la administración pública y ejercer un contrapeso institucional frente al poder político.

Macome también vinculó su postura con el discurso que el gobernador brindó recientemente en la apertura de sesiones legislativas
Hace 1 Hs

En medio del proceso de designación del nuevo Defensor del Pueblo de Tucumán, el legislador José Macome manifestó una postura crítica respecto de los candidatos propuestos y decidió abstenerse de votar, al considerar que ninguno garantiza la independencia necesaria para el cargo.

“Las dos funciones que debe llevar adelante la Defensoría del Pueblo son la administración pública y ser contrapeso institucional”, sostuvo Macome al explicar su posición durante el debate legislativo.

Sin embargo, el legislador afirmó que no encontró esa independencia en ninguno de los postulantes que se presentaron para ocupar el organismo. Según planteó, la designación de un defensor sin autonomía real podría debilitar el rol de control que la institución debe ejercer.

“En este sentido, no encuentro dicha independencia en ninguno de los candidatos para que la Defensoría sea independiente del poder de turno”, remarcó.

Macome también vinculó su postura con el discurso que el gobernador brindó recientemente en la apertura de sesiones legislativas, donde se hizo referencia a la importancia de la autonomía institucional dentro del sistema democrático. Para el legislador, el proceso actual de designación no se corresponde con ese objetivo.

“Contrariamente a lo declarado por el gobernador en el inicio de sesiones, esto persigue un modelo de subordinación institucional”, expresó.

Por estos motivos, Macome se abstuvo de emitir su voto, en señal de desacuerdo con la forma en que se llevó adelante la elección del Defensor del Pueblo.

