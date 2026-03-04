Jaldo entregó 52 viviendas en Burruyacú y destacó la reactivación de la obra pública

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este miércoles la entrega de 52 viviendas en el departamento Burruyacú, en el marco del programa Casa Propia – Construir Futuro. Las unidades forman parte de un complejo de 80 hogares que se construyen en la zona, y que habían permanecido paralizadas hasta el año pasado.
El mandatario provincial estuvo acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo; los ministros Darío Monteros (Interior), Marcelo Nazur (Obras Públicas), Luis Medina Ruiz (Salud); el intendente Jorge Leal; la senadora Sandra Mendoza; Hugo Cabral (interventor del IPVDU), Eloy del Pino (Sub Interventor IPVDU); los legisladores Jorge Leal, Alejandro Figueroa, Alberto Olea, Patricia Lizarraga, Gerónimo Vargas Aignasse, Marcelo Herrera; Carlos "Alito" Assán (Secretario de Saneamiento), prosecretario de la Legislatura, Alejandro Martínez, secretario general de la UOCRA, David Acosta, el titular de la Cámara de la Construcción, Jorge Garber, concejales, y comisionados comunales
El Gobernador recorrió el flamante barrio ubicado en el sector sur de la localidad, a 300 metros hacia el oeste de la ruta 304, donde pudo dialogar con las familias adjudicatarias que desde ahora cuentan con un techo digno.
Durante el acto, Osvaldo Jaldo destacó el impacto económico y social de la entrega: "Estamos entregando 52 viviendas terminadas, llave en mano, y las otras 28, si Dios quiere, las entregaremos hasta fin de año. Esta ha sido una de tantas obras que estuvieron paradas en la provincia cuando nos hicimos cargo aquel 29 de octubre de 2023 y la fuimos reactivando de menor a mayor".
El Gobernador subrayó el esfuerzo financiero provincial: "Tucumán está haciendo un esfuerzo para atender áreas esenciales y, además, invertimos en obras públicas que no muchos hoy están haciendo en la Argentina. Lejos de lamentarnos por la situación económica, estamos redoblando los esfuerzos con el único objetivo de buscar calidad de vida para nuestra gente".
Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo recordó la preocupación inicial por la parálisis nacional: "Allá por diciembre de 2023, cuando se paralizaron las obras en todo el país, la prioridad fue dar continuidad a estos proyectos. Cuando algunos preguntaban para qué sirve la Ley de Emergencia en Obras Públicas, es para esto: para que 52 familias en Burruyacú hoy tengan su vivienda propia".
En esa misma línea, el ministro del Interior, Darío Monteros, enfatizó la gestión fiscal: "Estas viviendas estaban paralizadas por decisión del Gobierno Nacional y, por la decisión política de nuestro Gobernador basada en el equilibrio fiscal, se pudieron reconstruir. Hoy lo que está haciendo la Provincia es pensar en la gente y en la reactivación de estas 2.300 viviendas en todo Tucumán".
El intendente Jorge Leal también valoró el carácter federal de la gestión: "Mientras la Nación produjo un apagón en la obra pública, la gestión de Jaldo reactivó este barrio. Agradecemos su valentía y decisión política de preocuparse por el interior tucumano, recorriendo cada comuna y municipio para mejorar la vida de los vecinos".
Gestión y ejecución técnica
Hugo Cabral, interventor del IPVDU, explicó que las unidades entregadas cuentan con altos estándares de calidad y adelantó el cronograma para el resto del año: "Hemos reactivado 2.300 viviendas que estaban paralizadas. Para lo que viene del año tenemos entregas previstas en Amaicha, Monteros, El Cercado, Teniente Berdina, Naranjo y Sunchal. También realizaremos sorteos públicos en La Cocha y Los Villagra-Los Bulacios".
A su turno, el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, resaltó: "Estamos siguiendo el mandato de Jaldo: vivienda que se termina en Tucumán, vivienda que se entrega. El superávit financiero se está invirtiendo en obras que cambian la realidad de los tucumanos".