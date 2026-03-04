Jaldo entregó 52 viviendas en Burruyacú y destacó la reactivación de la obra pública

Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo recordó la preocupación inicial por la parálisis nacional: "Allá por diciembre de 2023, cuando se paralizaron las obras en todo el país, la prioridad fue dar continuidad a estos proyectos. Cuando algunos preguntaban para qué sirve la Ley de Emergencia en Obras Públicas, es para esto: para que 52 familias en Burruyacú hoy tengan su vivienda propia".