Jaldo inauguró el Centro Educativo de Jóvenes y Adultos de Aguilares

Por su parte, la intendenta Gimena Mansilla subrayó el contraste entre la gestión provincial y las políticas nacionales: "Nos llena de orgullo pertenecer a un equipo que cree que el Estado debe estar presente. Eso es lo que nos diferencia de Nación: para nosotros la educación pública es una inversión y lo demostramos con hechos concretos como este edificio".