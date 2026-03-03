Jaldo inauguró el Centro Educativo de Jóvenes y Adultos de Aguilares

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó este martes el acto de inauguración del nuevo edificio del Centro Educativo de Jóvenes y Adultos (CEJA) de Aguilares. Se trata de un hito histórico para la institución, que tras más de cinco décadas de funcionamiento en espacios prestados, finalmente cuenta con un inmueble propio totalmente equipado para sus 300 estudiantes y más de 60 docentes.
"Hoy tenemos una doble alegría: estamos dejando oficialmente inaugurada la casa propia para que docentes y alumnos no tengan que deambular más por edificios prestados, y lanzando el ciclo lectivo 2026 para el nivel de jóvenes y adultos en toda la provincia", destacó Jaldo durante el corte de cinta.
El primer mandatario estuvo acompañado por el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; la intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla; los ministros Susana Montaldo (Educación) y Darío Monteros (Interior); las diputadas nacionales Elia Fernández y Gladys Medina; los intendentes Bruno Romano (Alberdi), Francisco Caliva (Tafí del Valle); los legisladores Sara Lazarte, Carlos Funes, Alberto Olea, Sandra Figueroa, Edith Comolli, Nancy Bulacios, además de concejales de la zona.
Un edificio moderno para el sur tucumano
El nuevo inmueble cuenta con una superficie de 720 metros cuadrados. Dispone de un área administrativa completa y un sector pedagógico con seis aulas equipadas con sanitarios propios, patios cubiertos y espacios abiertos.
Al respecto, el Gobernador elogió la gestión local: "En solo dos años de gestión, la intendenta Gimena Mansilla ha logrado refaccionar e inaugurar cinco establecimientos educativos. En una situación económica nacional difícil, de la cual Tucumán no está exento, aquí se optimizan los recursos porque tenemos un equipo que trabaja unido, sin compartimientos estancos".
Educación y salida laboral
La ministra Susana Montaldo remarcó que el CEJA no solo brinda la posibilidad de terminar la primaria y secundaria, sino que suma trayectos profesionales innovadores. "La educación abre caminos. Aquí sumamos formación en programación, marketing e inglés, permitiendo una mejor inserción laboral para quienes no pudieron cursar en edad temprana", señaló.
En sintonía, la directora del nivel, Dora Villalba, confirmó que las inscripciones siguen abiertas para mayores de 18 años: "Es un día de mucha alegría. Gracias a la decisión política de fortalecer este nivel, hoy los alumnos cuentan con tecnología de punta y formación en oficios como gasista o sanitarista".
Por su parte, la intendenta Gimena Mansilla subrayó el contraste entre la gestión provincial y las políticas nacionales: "Nos llena de orgullo pertenecer a un equipo que cree que el Estado debe estar presente. Eso es lo que nos diferencia de Nación: para nosotros la educación pública es una inversión y lo demostramos con hechos concretos como este edificio".
Finalmente, el ministro Darío Monteros concluyó: "Este es un Gobierno que va hacia adelante con obra pública e inversión genuina, especialmente en un área tan sensible como la educación, que es el futuro de toda la familia".
Equipamiento entregado
Para garantizar el inicio de clases, el Ministerio de Educación proveyó a la institución de:
-10 computadoras Intel Core i5 con monitores LED.
-150 calculadoras y 200 ejemplares de material bibliográfico.
-Mobiliario completo: 120 mesas y sillas, escritorios, armarios y bibliotecas.