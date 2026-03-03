Secciones
Política

Catalán desafió a Jaldo: “Firmemos juntos un compromiso público de ir sin acoples”

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán planteó que la decisión depende exclusivamente de la voluntad política del gobernador.

Lisandro Catalán cruzó al mandatario por sus declaraciones sobre la Boleta Única de Papel Lisandro Catalán cruzó al mandatario por sus declaraciones sobre la Boleta Única de Papel
Hace 45 Min

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, lanzó un fuerte desafío al gobernador Osvaldo Jaldo al proponer la firma de un compromiso público para que en las próximas elecciones provinciales se compita sin el sistema de acoples.

A través de un posteo en X, Catalán cuestionó con dureza el discurso del mandatario en la apertura de sesiones legislativas. “Gobernador, escuché su discurso en la apertura de sesiones. En cuanto al sistema electoral usted habló de reglas claras, de no tenerle miedo a la competencia, pero al parecer sus legisladores no piensan lo mismo, y no impulsarán ninguna reforma para que usted pueda cumplir con su palabra”, expresó.

El dirigente libertario también cruzó al mandatario por sus declaraciones sobre la Boleta Única de Papel (BUP). El gobernador había sostenido que en Tucumán se obtuvieron los mismos resultados con la BUP que con el sistema de acoples. Frente a eso, Catalán respondió que “la Boleta Única de Papel que impulsa el presidente Javier Milei vino justamente a terminar con esas trampas del sistema”.

En esa línea, remarcó que el Gobierno Nacional definió a la BUP como una prioridad institucional para garantizar transparencia y equidad electoral en todo el país, y consideró que “en Tucumán parece una utopía hablar de Boleta Única de Papel”.

La parte más contundente del mensaje fue la invitación directa al mandatario provincial: “En este marco le hago una invitación concreta: firmemos juntos un compromiso público. Que La Libertad Avanza Tucumán y el Partido Justicialista de Tucumán presentemos lista única, sin acoples. La Libertad Avanza ya se comprometió en este sentido”.

Catalán fue más allá y planteó que la decisión depende exclusivamente de la voluntad política del gobernador. “Si realmente no le teme a la competencia, demuéstrelo. Es una decisión política. No hace falta más que voluntad”, sostuvo.

Finalmente, el referente libertario reforzó el tramo más duro de su publicación al rechazar el pedido de no calificar al sistema actual por haber sido el mecanismo con el que fueron elegidas las autoridades vigentes. “Que haya sido utilizado para elegir a quienes hoy gobiernan no lo convierte en un buen sistema. Al contrario, es justamente por respeto a la democracia que debemos animarnos a cambiarlo”, expresó. Y concluyó con una definición tajante: “El sistema de acoples solo puede ser calificado de obsoleto, tramposo y fraudulento. Tucumán merece reglas claras y competencia en igualdad de condiciones”.

Temas TucumánOsvaldo JaldoLisandro Catalán
