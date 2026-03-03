Catalán desafió a Jaldo: “Firmemos juntos un compromiso público de ir sin acoples”

Finalmente, el referente libertario reforzó el tramo más duro de su publicación al rechazar el pedido de no calificar al sistema actual por haber sido el mecanismo con el que fueron elegidas las autoridades vigentes. “Que haya sido utilizado para elegir a quienes hoy gobiernan no lo convierte en un buen sistema. Al contrario, es justamente por respeto a la democracia que debemos animarnos a cambiarlo”, expresó. Y concluyó con una definición tajante: “El sistema de acoples solo puede ser calificado de obsoleto, tramposo y fraudulento. Tucumán merece reglas claras y competencia en igualdad de condiciones”.