Expertos desmienten mitos y explican cómo eliminar las ratas en el hogar

Una mezcla de sensaciones desagradables invade a cualquier persona al descubrir la presencia de una rata en el hogar. La situación se vuelve aún más crítica ante la posibilidad de una plaga numerosa. El riesgo de ingreso de roedores a casas y departamentos en algunas zonas especificas aumenta considerablemente, siguiendo un patrón similar al de las cucarachas y otras plagas urbanas comunes.
Debido a este incremento en la actividad de los animales, los expertos consideran que el momento actual resulta oportuno para extremar las medidas de precaución. El objetivo principal consiste en proteger la higiene de la vivienda y evitar que el problema se agrave por seguir creencias erróneas muy extendidas entre la población. Por lo tanto, la aplicación de métodos de control adecuados y la limpieza profunda representan las mejores herramientas para mantener el hogar libre de invasores indeseados.
¿Cómo prevenir que las ratas ingresen y proliferen en el hogar?
La Escuela Argentina en Manejo Integrado de Plagas Urbanas y Ambiente (EMIPUA), perteneciente a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, explicó las medidas preventivas más efectivas para mantener las viviendas libres de ratas y ratones durante todo el año.
-Primer gran objetivo: que no puedan entrar.Resulta fundamental realizar una revisión exhaustiva de la vivienda para clausurar cualquier vía de acceso. Esta tarea incluye el sellado de grietas, la instalación de mallas metálicas en aberturas y la colocación de burletes en las puertas. Asimismo, conviene podar ramas que alcancen el techo y reparar roturas en desagües para eliminar puentes de entrada.
-Segundo gran objetivo: no facilitarles el refugio
El desorden proporciona a los roedores el escondite ideal para desplazarse sin ser detectados. Por este motivo, los expertos sugieren evitar el acopio de cajas o maderas contra los muros y mantener el césped corto. El almacenamiento de materiales en estantes elevados ayuda a que las ratas, que prefieren sitios descuidados, no encuentren un lugar donde anidar.
-Tercer gran objetivo: que no encuentren alimento
La disponibilidad de comida es el factor principal para que estos animales colonicen un espacio. La prevención eficaz requiere una limpieza constante de migas y restos, además de guardar los productos en recipientes herméticos resistentes. Resulta vital retirar el alimento de las mascotas durante la noche y mantener los residuos en tachos de tapa dura hasta el horario de recolección.
-Cuarto gran objetivo: si entró alguna, que no haga colonia
Ante la presencia de señales como excrementos u olores fuertes, la intervención inmediata previene un problema mayor. El uso de venenos específicos o la contratación de un profesional permiten diseñar un plan de control eficiente. Según plantea Paillé, una acción temprana garantiza una solución más económica y veloz, impidiendo que la colonia crezca.
Mitos sobre el control de roedores
-"Si vi una sola rata, debe ser la única"
Falso: estos roedores viven en colonias organizadas con jerarquías. El avistamiento de un ejemplar suele indicar la presencia de un grupo ya instalado, que en muchos casos oscila entre 15 y 45 individuos con funciones específicas.
-"El veneno las mata al instante"
Falso: los raticidas modernos actúan de forma diferida para evitar que la colonia asocie el cebo con el peligro. El efecto aparece recién tras 3 o 5 días, lo cual constituye una parte esencial del mecanismo de control profesional.
-"Las ratas son ciegas"
Falso: aunque poseen una visión limitada, compensan esta característica con un olfato y oído extraordinarios. Su gran capacidad de orientación les permite desplazarse con total seguridad incluso en entornos completamente nuevos para ellas.
-"El gato controla a las ratas"
Falso: un felino puede capturar algún ejemplar aislado, pero carece de la capacidad para erradicar una colonia entera. De hecho, la comida de las mascotas frecuentemente atrae a los roedores, quienes conviven sin problemas en ambientes con gatos.
-"Contra las ratas, con limpiar alcanza"
Falso: si bien la higiene resulta clave, no basta para eliminar una plaga establecida. Resulta indispensable sellar accesos, gestionar correctamente los residuos y, en ocasiones, implementar un plan de control especializado para corregir fallas estructurales.
-"Por huecos muy chicos no entran"
Falso: la flexibilidad de estos animales les permite atravesar aberturas diminutas. Una laucha pasa por orificios de 1,5 cm, mientras que una rata adulta solo requiere un espacio de 2 cm; si logran introducir la cabeza, el resto del cuerpo ingresa sin dificultad.
-"Si ya no las veo, no están"
Falso: la falta de avistamientos directos no garantiza la ausencia de actividad en la vivienda. Muchas veces, los roedores simplemente modifican sus rutas, horarios o zonas de tránsito para evitar el contacto humano sin abandonar el lugar.