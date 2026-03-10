Expertos desmienten mitos y explican cómo eliminar las ratas en el hogar

Debido a este incremento en la actividad de los animales, los expertos consideran que el momento actual resulta oportuno para extremar las medidas de precaución. El objetivo principal consiste en proteger la higiene de la vivienda y evitar que el problema se agrave por seguir creencias erróneas muy extendidas entre la población. Por lo tanto, la aplicación de métodos de control adecuados y la limpieza profunda representan las mejores herramientas para mantener el hogar libre de invasores indeseados.