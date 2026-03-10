"Los pisos están rotos y por ahí entran las ratas": padres y alumnos de la Normal denuncian graves deficiencias edilicias

“Esto ya viene de hace dos años más o menos. La situación edilicia cada vez está peor”, relató Patricia una madre de estudiantes del establecimiento. La mujer describió que hay aulas con humedad y otras donde el agua se filtra cuando llueve. “Tenemos un gabinete de Biología muy lindo, pero hace una semana vine y vi una auréola enorme en el techo de donde caía agua”, contó.