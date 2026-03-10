Sebastián Amerio pasó de Justicia a la Procuración del Tesoro

Puja de poder

Esta puja de poder interna ha comenzado a trascender los despachos de la Casa Rosada y ya impacta en otros frentes de conflicto, como la disputa que el Gobierno mantiene con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Desde el sector cercano a Santiago Caputo observan con desconfianza el ascenso de Mahiques, deslizando cuestionamientos sobre sus vínculos con la dirigencia del fútbol. Esta narrativa de confrontación interna amenaza con tensionar la estrategia discursiva del oficialismo, que ha hecho de la crítica a la conducción de la AFA una de sus principales banderas en los últimos meses.