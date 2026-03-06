Secciones
Política

Reacomodo en el área de Justicia: Sebastián Amerio asumirá la Procuración del Tesoro

El "ajedrez" de Milei en Justicia y el avance de Karina Milei en el Gabinete nacional con los últimos movimientos.

Hace 1 Hs

Tras la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, el Gobierno nacional confirmó un nuevo movimiento estratégico: Sebastián Amerio dejará la Secretaría de Justicia para encabezar la Procuración del Tesoro de la Nación. 

El funcionario, hombre de extrema confianza de Santiago Caputo, tendrá bajo su órbita la defensa del Estado en litigios internacionales críticos, con la causa YPF como prioridad absoluta.

La decisión fue sellada por el presidente Javier Milei tras una reunión en la Quinta de Olivos con su principal asesor estratégico. Amerio reemplazará a Santiago Castro Videla en un organismo que, inicialmente, se pensaba mantener sin cambios debido a su sensibilidad técnica y jurídica.

El movimiento generó un efecto dominó en el organigrama oficial. En la Secretaría de Justicia asumirá Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y dirigente alineado con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

En sus primeras horas, el ministro Mahiques solicitó la dimisión de los titulares de la Oficina Anticorrupción, la UIF y la IGJ, marcando una reestructuración total del área tras la salida de Mariano Cúneo Libarona.

Temas Buenos AiresJavier MileiKarina MileiGobierno de Milei
