Quién es Mojtaba Jamenei, nuevo conductor del régimen iraní

PARIS, Francia.- En el décimo día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, recrudeció el fuego cruzado en Medio Oriente. El ejército israelí anunció una nueva ola de ataques a gran escala, luego de que se confirmara la muerte de dos civiles en su territorio por los misiles que sigue lanzando Teherán. China y Rusia salieron a dar su apoyo al nombramiento de Mojtaba Khamenei, hijo y sucesor del ayatollah eliminado en la ofensiva, como nuevo líder supremo de Irán.
Elegido para conducir Irán como nuevo líder supremo en lugar de su padre, eliminado en los ataques de Estados Unidos e Israel, Mojtaba Jamenei es una de las personalidades más influyentes de la república islámica.
El clérigo de 56 años no ostentaba ningún cargo durante el mandato de su padre, pero se especulaba que actuaba entre bastidores del poder en Teherán.
Se le considera cercano a los conservadores, especialmente por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica que rápidamente juró lealtad al nuevo líder.
También respaldaron su nombramiento el presidente Masud Pezeshkian, las fuerzas armadas y el poder judicial en apenas unas horas del anuncio oficial.
Debido a su discreción en ceremonias oficiales y en medios, la verdadera influencia del hijo de Jamenei había sido objeto de intensas especulaciones entre la población iraní y los círculos diplomáticos.
Fue designado por el máximo cuerpo clerical del país, la Asamblea de Expertos, en un comunicado publicado poco después de la medianoche del domingo.
Otros contendientes para liderar el país incluían a Alireza Arafi, uno de los tres miembros del consejo interino que dirigía el país, Mohsen Araki, y Hassan Jomeini, el nieto del fundador de la república Islámica en 1979.
Finalmente, la asamblea optó por Mojtaba Jamenei, de 56 años, adoptando un enfoque hereditario que su padre Alí Jamenei había rechazado en un principio en 2024. La revolución islámica de 1979 puso fin a un milenario régimen monárquico, organizado en dinastías.
Nacido el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad santa de Mashhad, Mojtaba Jamenei es uno de los seis hijos del ex líder supremo y el único con una posición pública.
El ayatolá Alí Jamenei, de 86 años y al frente del país desde 1989, murió el 28 de febrero en un ataque israelí efectuado en el primer día de su ofensiva junto con Estados Unidos.
El religioso, de barba entrecana y turbante negro de los “seyed” -los descendientes del profeta Mahoma-, es considerado el verdadero dirigente, que actuaría entre bastidores en la oficina del guía supremo, núcleo del poder en Irán.
Veterano
Es también un veterano de la larga guerra entre Irán e Irak en los años 1980, en la que participó en una unidad de combate de los Guardianes de la Revolución. Por entonces, su padre ejerció de presidente iraní.
Cuando le impuso sanciones en 2019, el Tesoro de Estados Unidos advirtió que Mojtaba Jamenei “representaba al guía supremo oficialmente, aunque nunca fue elegido ni nombrado para un cargo gubernamental, aparte de sus funciones en la oficina de su padre”.
Alí Jamenei “delegó parte de sus responsabilidades de liderazgo a su hijo”, quien trabajó “en estrecha colaboración” con unidades de los Guardianes de la Revolución “para avanzar las ambiciones regionales desestabilizadoras de su padre y sus objetivos represivos internos”, añadía el informe del Tesoro estadounidense.
Sus opositores lo responsabilizan de desempeñar un papel en la violenta represión tras la reelección del presidente ultraconservador Mahmud Ahmadineyad en 2009, que provocó un amplio movimiento de protesta.
Según una investigación de Bloomberg, Mojtaba Jamenei se enriqueció considerablemente al tejer una extensa red de empresas fachada en el extranjero.
En el ámbito religioso estudió teología en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán, donde también impartió clases.
Alcanzó el título de hoyatoleslam, otorgado a clérigos de rango intermedio, inferior al de ayatolá que ostentaban su padre y Ruholá Jomeini. Sin embargo, tras su nombramiento como guía supremo, fue presentado como ayatolá.
Su esposa, Zahra Hadad Adel, hija de un ex presidente del Parlamento, también pereció en los ataques del 28 de febrero que provocaron la muerte del guía supremo y de su esposa, según las autoridades iraníes.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió el miércoles que cualquier sucesor de Alí Jamenei se convertiría “en un objetivo”.
Enemigos: Trump “no está contento” con el nombramiento del hijo de Jamenei
El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró al diario “New York Post” que “no está contento” con el nombramiento del ayatollah Mojtaba Jamenei para sustituir a su padre asesinado como líder supremo de Irán. “No estoy contento con él”, dijo Trump al Post desde su club de golf Doral, cerca de Miami, cuando le preguntaron por sus planes respecto al nuevo ayatollah supremo.
Comisión Europea: Bruselas “toma nota” del nuevo ayatollah y reitera la condena la represión
La Comisión Europea ha “tomado nota” de las elección de un nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, el ayatollah Mojtaba Jamenei, hijo del difunto Alí Jamenei, aunque ha subrayado que “corresponde al pueblo iraní” elegir a sus líderes y ha vuelto a condenar la “opresión” del actual régimen de Teherán.
Líbano: medio millón de desplazados
Al menos 517.000 personas habían sido desplazadas hasta ayer, luego de los bombardeos israelíes que comenzaron ayer en Líbano. Tel Aviv dice la ofensiva es respuesta a ataques de Hezbollah. Del total de desplazados, 117.000 están en centros de acogida, dijo la ministra de Asuntos Sociales, Haneen Sayed. Los restantes están en casas de familiares, en alquileres temporales o en refugios informales.
Más de 100 niñas muertas: investigación sobre el ataque
Legisladores demócratas estadounidenses reclamaron una investigación del Pentágono tras la explosión que destruyó una escuela en Minab, en el sur de Irán, con más de 150 muertos, y que habría sido perpetrado por el ejército estadounidense.
“Un análisis independiente sugiere de manera creíble que el ataque fue llevado a cabo por fuerzas estadounidenses. De resultar cierto, sería uno de los peores casos de bajas civiles en décadas de intervención militar estadounidense en Medio Oriente”, escribieron senadores demócratas. “El asesinato de escolares es indignante e inaceptable en cualquier circunstancia”, dice la exigencia al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, para que entregue una “investigación completa e imparcial”.
Un video publicado el domingo por la agencia de noticias semioficial iraní Mehr y autentificado por el “New York Times” muestra el impacto de un misil de crucero Tomahawk sobre una base naval cerca de una escuela en la ciudad de Minab el 28 de febrero, el primer día de la guerra. El diario había sugerido el viernes mediante una investigación que el ataque contra la escuela podría deberse a un bombardeo estadounidense contra una base naval de los Guardianes de la Revolución situada en las cercanías.
“Este incidente es particularmente preocupante, teniendo en cuenta la actitud abiertamente despreocupada del secretario Hegseth, especialmente cuando declaró que los ataques estadounidenses en Irán no estarían sujetos a ‘reglas de enfrentamiento estúpidas’”, subrayan los senadores, entre ellos Jeanne Shaheen, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.