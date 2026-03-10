Quién es Mojtaba Jamenei, nuevo conductor del régimen iraní

PARIS, Francia.- En el décimo día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, recrudeció el fuego cruzado en Medio Oriente. El ejército israelí anunció una nueva ola de ataques a gran escala, luego de que se confirmara la muerte de dos civiles en su territorio por los misiles que sigue lanzando Teherán. China y Rusia salieron a dar su apoyo al nombramiento de Mojtaba Khamenei, hijo y sucesor del ayatollah eliminado en la ofensiva, como nuevo líder supremo de Irán.