Incertidumbre en Teherán: el hijo de Jamenei y nuevo líder supremo sufrió una "lesión misteriosa"

La figura de Mojtaba siempre fue resistida por sectores que se oponen a la idea de una “sucesión hereditaria” en una república que nació, precisamente, para derrocar a una monarquía. Incluso, según diversas versiones, su propio padre habría manifestado en el pasado su rechazo a que lo sucediera, ya que una transferencia del poder dentro de la misma familia recordaría al sistema dinástico del Sha Mohammad Reza Pahlavi, respaldado por Estados Unidos.