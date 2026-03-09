Trump advirtió a Irán que responderá con "un golpe mucho más duro" si intenta frenar el suministro de petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a Irán y aseguró que su país responderá con ataques “mucho más intensos” si el régimen persa intenta interrumpir el suministro mundial de petróleo en medio de la guerra en Medio Oriente.
Durante una rueda de prensa realizada en Florida, el mandatario acusó a Irán de poner en riesgo la estabilidad energética global y sostuvo que Washington no permitirá que el flujo internacional de crudo sea utilizado como un instrumento de presión.
“No permitiré que un régimen terrorista tome al mundo como rehén e intente detener el suministro global de petróleo”, afirmó Trump ante los periodistas.
El presidente estadounidense remarcó que cualquier intento de interferir en las rutas energéticas internacionales tendría una respuesta inmediata y más contundente por parte de su país.
“Si Irán hace algo para lograrlo, recibirán un golpe a un nivel mucho, mucho más duro”, advirtió.
Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte tensión en Medio Oriente, mientras el conflicto en la región genera preocupación en los mercados energéticos internacionales y aumenta la volatilidad en el precio del petróleo.