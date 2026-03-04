Atentado a la AMIA: el fiscal Sebastián Basso pidió la captura internacional de otro jerarca iraní

Esto terminó de comprobarse luego de que cuatro iraníes disidentes declararan como testigos en Francia ante el fiscal Basso. Apoyado en las pruebas que aportaron, el acusador requirió indagar al nuevo imputado, disponer su captura internacional y declararlo en rebeldía. La solicitud del Ministerio Público ya está en el despacho del Juzgado Federal N° 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas.